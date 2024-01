Bauern-Demo: Diese Velberter Straßen sind betroffen

Seit Tagen demonstrieren Landwirte in ganz Deutschland gegen die Politik der aktuellen Bundesregierung. Am Montag soll es nun auch Aktionen in Velbert und Heiligenhaus geben.

Auch die Landwirte aus dem Kreis Mettmann wollen sich am Montag, 8. Januar, an der bundesweiten Protestaktion gegen die Politik der aktuellen Bundesregierung beteiligen. Der Demonstrationszug wird auch in Velbert und Heiligenhaus erwartet, folgende Route wollen die Bauern mit ihren Traktoren nehmen:

In Velbert von der Werdener Straße über die Friedrich-Ebert-Straße zur Langenberger- und dann zur Metallstraße. Stau könnte es dann rund um die beiden Kreisverkehre an der Metallstraße/Auffahrten A535 geben. Ein zweiter Zug will über die Asbrucher und Wülfrather Straße in Neviges bzw. Wülfrath fahren. Auch hier könnte es größere Behinderungen im Kreisverkehr an der Tankstelle geben.

Durch Heiligenhaus fahren die Demonstranten über die Heiligenhauser Straße (Velbert), dann die Pinner Straße hinab und durch den Ortskern.

Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Die Polizei stellt klar, dass je nach Teilnehmerzahl und der gefahrenen Geschwindigkeiten mit zum Teil massiven Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden muss. Die Polizei ist im Einsatzraum präsent und wird für die Sicherheit im Verkehrsraum sorgen. Hierzu wird sie stellenweise verkehrsregelnd eingreifen müssen - dazu wird es auch zu kurzfristigen Straßensperrungen kommen.

