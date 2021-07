„Bares für Rares“-Kunsthändlerin organisiert Flutopfer-Hilfe

Neviges. Esther Ollick, bekannt aus der ZDF-Serie „Bares für Rares“, bittet um Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe: Sie sammelt Werkzeug.

Esther Ollick, die , hilft den Opfern der Flutkatastrophe, die nicht nur ihre Möbel, sondern oft auch ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Am Donnerstag, 22. Juli, sammelt Esther Ollick von 10.30 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt Werkzeug, das sie dann persönlich am Wochenende nach Ahrweiler bringen will. „Ich habe dort Freunde, die haben schnell und unkompliziert eine Sammelbörse aufgebaut“, sagt die „Möbelaktivistin“ mit Werkstatt im Niederbergischen. Das Schicksal all dieser Menschen gehe ihr ans Herz, zudem wolle sie helfen, „zu retten, was irgendwie noch zu retten ist“. Wer also Werkzeug entbehren kann, gebe es am Donnerstag bei Esther Ollick ab und zwar in dem leerstehendem Ladenlokal Hasenkampsplatz 1, Ecke Fußgängerzone. In dem Geschäft gab es früher Rollatoren aller Art zu kaufen.

Treffpunkt ist ein leerer Laden

In ihrer Werkstatt repariert „Möbelaktivistin“ Esther Ollick liebend gern alte Schätzchen. Am Donnerstag sammelt sie Werkzeug für die Opfer der Flutkatastrophe. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Gebraucht werden Utensilien im ursprünglichen Sinne: „Hammer, Zangen, Nägel, gerne aber auch Besen und Kehrblech. Alles, was die Leute jetzt am dringendsten benötigen“, sagt Esther Ollick. Geräte wie zum Beispiel Akku-Schrauber oder ähnliches seien im Moment noch nicht gefragt, „es gibt da ja noch keinen Strom“. In erster Linie berühre sie natürlich die Not der Menschen, und da sie ein Fan von Nachhaltigkeit sei, wolle sie, dass so wenig wie möglich auf dem Müll landet. Denn was man auch aus Sperrmüll noch alles herstellen kann, zeigt Esther Ollick auch in ihrem neuen Buch „Aufgemöbelt“, das im Oktober erscheint. Auf 144 Seiten wird hier Schritt für Schritt erklärt, wie man alte Schätzchen wieder aufhübscht.

Möbel haben auch ideellen Wert

Mit der Sammelaktion am Donnerstag will Esther Ollick verhindern, dass alte Möbel „alles so schöne Unikate“, für immer verschwinden. Denn sie weiß natürlich, wie sehr Menschen auch an manchen Stücken hängen, welch ideellen Wert eine geerbte Kommode haben kann. Wer also Hammer und mehr übrig hat, bringe es am Donnerstag zwischen 10.30 und 13 Uhr zum Hasenkampsplatz 1. Esther Ollick freut sich dort auf viele Spenden.

