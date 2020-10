Bahnstrecke in Velbert nach Suizid drei Stunden gesperrt

Neviges. Drama am Bahnübergang Kuhlendahler Straße. Ein Mann hatte sich am frühen Abend des 6. Oktober auf die Gleise gestürzt. Er war sofort tot.

Am Bahnübergang Kuhlendahler Straße in Neviges hat sich am frühen Abend des 6. Oktober ein Mann auf die Gleise gestürzt. Er war sofort tot. Das Drama führte zu einer etwa dreistündigen Sperrung der Bahnstrecke und die Polizei leitete den Autoverkehr um..

Bahnstrecke war drei Stunden gesperrt

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, wurde die Bahnstrecke gegen 21 Uhr wieder für den Bahnverkehr frei gegeben. Der Zugführer der S-Bahn ist nach der Tragödie schwer traumatisiert.