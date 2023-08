Bahnstrecke bei Velbert: Fast 700 Meter Oberleitung geklaut

Velbert. Dreister Diebstahl an der Bahnstrecke von S9 und RE49 zwischen Essen und Wuppertal. Warum die Tat überhaupt erst möglich wurde.

Kabeldiebstähle sind für die Deutsche Bahn mittlerweile – leider – fast Alltagsgeschäft. Dieser Diebstahl sticht allerdings schon heraus: Unbekannte haben am Wochenende entlang der Bahnstrecke der S9 und des RE49 fast 700 Meter Oberleitung samt Tragseil gestohlen. Das hat ein DB-Sprecher auf Anfrage der WAZ bestätigt.

Möglich war die Tat, weil die Oberleitung wegen Brückenbauarbeiten derzeit keinen Strom führt. Das müssen die Täter gewusst haben, ist sich der Bahn-Sprecher sicher. Da S9 und RE49 bis zum 11. August ob der Bauarbeiten zwischen Langenberg bzw. Nierenhof und Wuppertal eh nicht fahren, kommt es durch den Diebstahl zumindest vorerst zu keinen zusätzlichen Einschränkungen.

So sind die Täter in Velbert-Neviges vorgegangen

Die Ermittlungen übernimmt die Bundespolizei. Bekannt ist dort bislang, dass die Täter Mast-Anker durchtrennt haben, die Oberleitung daraufhin „durchhing“ und so offenbar durchtrennt werden konnte. Die Meldung sei am Samstagmittag gekommen, so eine Sprecherin der zuständigen Polizeiinspektion Düsseldorf. Betroffen sei die Fahrtrichtung von Langenberg nach Neviges. Zum Abtransport sei sicherlich ein größeres Fahrzeug genutzt worden, so die Polizei-Sprecherin. „Die Kabel wiegen ja doch einiges.“

Die Bahn will den Schaden „schnellstmöglich“ reparieren. Ob das bis zum geplanten Ende der Bauarbeiten klappt, wollte er nicht versprechen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert