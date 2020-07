Verkehr Bahnschienen: Fahrradfahrer in Velbert schwer verletzt

Velbert. Heiligenhauser rutschte auf der Wülfrather Straße mit seinem Rennrad auf den alten Bahnschienen aus. Er verletzte sich beim Sturz am Kopf schwer.

Schwere Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer am Samstag (25. Juli) bei einem Sturz auf der Wülfrather Straße.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein 42jähriger Heiligenhauser mit seinem Rennrad die Wülfrather Straße in Fahrtrichtung Wülfrath. In Höhe der Hausnummer 196 befinden sich im Fahrbahnbereich eingelassene Bahnschienen, auf denen der Fahrradfahrer wegrutschte und zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Heiligenhauser am Kopf verletzt.

Unfallzeugen halfen dem Mann

Nach der Erstversorgung durch Unfallzeugen, wurde er mit einem Rettungswagen in nahegelegenes Krankenhaus verbracht wo er stationär verlieb. Das leicht beschädigte Fahrrad wurde zum Zwecke der Eigentumssicherung sichergestellt. An dieser Stelle hat es bereits mehrfach schwere Stürze gegeben.