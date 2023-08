Verkehr Bahn-Baustelle in Velbert: Hier läuft nicht alles nach Plan

Velbert. Zu viel Regen: Beim Bau einer neuen Eisenbahnbrücke über den Eselssieper Bach in Neviges muss umgeplant werden. Was das für S9 und RE49 bedeutet.

Das regenreiche Wetter der vergangenen Wochen hat so manche Baumaßnahme durcheinander gebracht, so auch die Erneuerung der Bahnbrücke über den Eselssieper Bach zwischen Langenberg und Neviges – wo normalerweise S9 und RE49 Fahrgäste in Richtung Essen oder Wuppertal bringen.

Das ansonsten beschauliche Gewässer, das ungefähr Am Eickheister in Velbert-Mitte entspringt, führt ausgerechnet jetzt während der Bauphase so viel Wasser, dass der Bach nicht wie ursprünglich vorgesehen durch zwei Rohre geleitet werden kann. „Da mussten wir Plan B umsetzen und die Baugrube vergrößern“, sagt Melek Gül, Projektingenieurin der Deutschen Bahn AG.

„Es war nicht leicht, sich eine Alternative auszudenken“, ergänzt Bauüberwacher Süleyman Coskun. Die Änderungen wurden mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Mettmann und allen Projektbeteiligten abgesprochen: „Wir sind zuversichtlich, dass die Bauarbeiten wie geplant am 11. August beendet werden können.“

Schäden an der Brücke in Velbert ließen sich nicht mehr wirtschaftlich beseitigen

Alle sechs Jahre stehen Brückenprüfungen an. Bei der letzten wurden am Eselssieper Bach Mängel festgestellt, die sich wirtschaftlich nicht mehr beseitigen ließen. „Nach hundert Jahren ist die Nutzungsdauer abgelaufen“, begründet Melek Gül die Entscheidung für den Neubau.

Planungen für neue Brücke über den Eselssieper Bach laufen seit 2018

Bereits 2018 begannen die umfangreichen Planungen. So wurde unter anderem eine Kartierung von Fauna und Flora vorgenommen, die Erkenntnisse sind bei der Erneuerung mit eingeflossen. Der Neubau erfolgt nicht an Ort und Stelle, sondern in einem Betonwerk im südlichen Niedersachsen. Von dort wurden vor einer Woche die Einzelteile angeliefert, dafür musste die Bleibergstraße im Bereich des Bahnübergangs gesperrt werden.

Bei der Brückenerneuerung über den Eselssieper Bach in Velbert macht Regen die ursprüngliche Planung zunichte. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Für die Aufstellung eines schweren Autokrans und für die Einrichtung eines Bauteile-Lagerplatzes musste eine Anschüttung vorgenommen werden. Auf einem anderen Nachbargrundstück liegen derzeit schwere Stahlplatten, damit Bagger über ein Privatgrundstück den Eselssieper Bach anfahren können. Inzwischen haben die schweren Baumaschinen die Erdarbeiten beendet.

Einzelteile werden wie ein riesiges 3-D-Puzzle zusammengesetzt

Mit dem Kran werden nun die Einzelteile wie ein großes 3-D-Puzzle zu der neuen Brücke zusammengesetzt. „Anschließend wird der Oberbau mit Schwellen, Schienen und Schotter hergerichtet und die Gleise werden montiert“, kündigt die Projektleiterin an.

Bahnübergang muss gesperrt werden

Bis auf eine Vollsperrung während der Anlieferung der Betonteile konnte der Straßenverkehr den Bahnübergang passieren. Das ändert sich in dieser Woche: Da müssen sich Kraftfahrer vom 9. August, 18 Uhr, bis Freitag, 11. August, 21 Uhr, auf Umleitungen einstellen, Fußgänger und Radfahrer können von Sicherungsposten durch die Baustelle geleitet werden. Die Buslinie OV6 nimmt einen Umweg über die Bökenbuschstraße und Langenberger Straße.

In einer parallelen Baumaßnahme werden im Bereich des Bahnübergangs die Schienen erneuert.

Damit geht eine lange Phase der Improvisation an dieser Stelle zu Ende: Durch das Hochwasser vor zwei Jahren wurde die Sicherungstechnik des Bahnübergangs schwer beschädigt. Lange Zeit wurde die Schranke durch Posten manuell bedient, es kam teilweise zu langen Wartezeiten für den Autoverkehr.

Züge fallen weiterhin aus

Die Züge der Linie RE49 entfallen zwischen Wuppertal Hbf und Velbert-Langenberg. Einzelne Züge dieser Verbindung entfallen zwischen Wuppertal Hbf und Essen-Steele. Als Ersatz fahren Busse.

Die Züge der Linie S9 entfallen zwischen Velbert-Nierenhof und Wuppertal-Vohwinkel. Auch hier verkehren ersatzweise Busse, die alle Halte anfahren.

Geplant ist die Sperrung bis Freitag, 11. August, 21 Uhr. Ob der Diebstahl den mehreren hundert Metern Oberleitung zu weiteren Ausfällen führt, ist noch unklar.

