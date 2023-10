Bäckerei schließt ihre Filiale in der Velberter Innenstadt

Velbert. Vor verschlossenen Türen stehen Kunden, die sich in dieser Bäckereifiliale in der Velberter Innenstadt Brötchen holen wollen. Das ist der Grund.

Überraschung für Kunden, die am Montagmorgen einen Kaffee trinken oder sich ein Brötchen holen wollten in der Filiale von Borggräfe in der Velberter Innenstadt an der Ecke Friedrichstraße/Kolpingstraße. Im Schaufenster weist ein großes Schild, dass diese Filiale der Bäckereikette bis auf weiteres geschlossen ist. Kunden werden an die Filiale bei Akzenta in Heiligenhaus verweisen.

Deshalb hat die Filiale in Velbert geschlossen

Was sind die Gründe für die Schließung? „Uns fehlt es an Personal für die Velberter Filiale“, erklärt Christian Pfeiffer aus der Geschäftsführung des in Sprockhövel beheimateten Unternehmens, das insgesamt 23 Filialen unterhält. Auch in den Dortmund sei die Lage angespannt, da verteile man das Personal nach Bedarf auf die Filialen. Fehlende Verkäuferinnen für Bäckereien seien im Übrigen kein Problem, dass Borggräfe allein habe.

Wiedereröffnung möglich

Sollte wieder Personal gefunden werden, so Christian Pfeiffer weiter, werde auch die Filiale in Velbert wieder eröffnet. Die Bäckerei hatte bereits in der Vergangenheit ihre Öffnungszeiten reduziert, weil es nach eigenen Angaben an Personal fehlte.

