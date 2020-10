Axel Zwingenberger kommt wieder ins Alldie-Kunsthaus

Axel Zwingenberger „Boogiemaster off the world”, wie ihn britische Kritiker betitelten, ist am Samstag, 17. Oktober wieder im Alldiekunst-Haus, Wiemerstraße 3 zu Gast.

Mit neun Jahren das erste Mal am Klavier und seit seinem 19. Lebensjahr als Botschafter des Boogie Woogie weltweit unterwegs. Mittlerweile war der Tastenvirtuose in rund 50 Ländern von Südostasien über Afrika und Nordamerika auf Konzertreise. Axel Zwingenberger hat die Musik seiner amerikanischen Idole aus den frühen Tagen in sich aufgesogen, dann angereichert mit eigenen Ideen und Klängen, so sehr zu seinem eigenen Ausdruck gemacht und fortentwickelt, dass er selbst zum Vorbild ganzer Pianistengenerationen wurde.

Konsequente Musikalität

Axel Zwingenberger ist ein Garant für großartigen rollenden Boogie Woogie ebenso wie einfühlsamen, berührenden Blues: Sein kraftvoller, zugleich gefühlvoll sanfter Anschlag begeisterte auch den großen Lionel Hampton, der Ihn zu einer Europatournee und Plattenaufnahmen in die USA einlud. Man schätzt die konsequente Musikalität, scheinbar unbremsbare Improvisationslaune und Spielfreude. Axels Hauptaugenmerk gilt dem solistischen Pianospiel.

Klassisch am Konzertflügel

Im Alldiekunst-Haus spielt er so wie er am liebsten spielt „klassisch“ also unverstärkt an einem großen Konzertflügel, stellt er sich dem Publikum pur und unverfälscht, läßt ausschließlich seine Musik wirken. Der Effekt ist unvergleichlich: bei gedämpftem Saallicht, fokussiert auf das Instrument und seinen Meister, erklingt betörend die Musik. Der Rhythmus reichert sich in den Zuhörern an, bis sie nicht mehr anders können als klatschen, jubeln, tanzen, was auch immer.

Die Karten kosten 23 und 20 Euro. Kartenvorverkauf: Buchhandlung Kape Hauptstraße 55, Velbert Marketing, Friedrichstraße 139, Wortwechsel, Rommelssiepen 1 sowie auf www.neanderticket.de.