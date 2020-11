Autorin aus Neviges holt Preis mit neuem Fantasy-Roman

Jacqueline Montemurri schreibt aus Leidenschaft, und das honorieren die Leser. Mit ihrem neuen Fantasy-Roman „Das Geheimnis des Lamassu“ hat sie den 2. Platz beim Leserpreis „Goldener Stephan“ gewonnen. „Also einen Silbernen Stephan, darüber freue ich mich sehr“, so Jacqueline Montemurri, die, wenn sie nicht schreibt, als Assistentin in der Geschäftsleitung der Flüchtlingshilfe Velbert tätig ist. „Das Geheimnis des Lamassu“ ist Band 9 der Fantasy-Reihe „Karl Mays magischer Orient“ aus dem Karl May Verlag Bamberg. Der Preis wurde Corona-bedingt online vergeben, dabei überzeugte Jacqueline Montemurri in der Kategorie Jugendliteratur.

Ingenieurin für Raumfahrttechnik

In ihrem Garten in Neviges findet die Autorin und Mutter zweier Söhne die nötige Entspannung Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Erst in diesem Jahr hat die gebürtige Sächsin mit ihrer Erzählung „Koloss aus dem Orbit“ den Kurd-Laßwitz-Preis gewonnen, einen renommierten Preis in der Sparte Science Fiction, bei vielen Wettbewerben war sie bereits nominiert. Ihr Erfolg ist auch dadurch geprägt, dass in ihren Fantasy-Romanen immer jede Menge Technikverliebtheit durchblitzt: Schließlich ist die 50-Jährige von Haus aus Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik, ihre Diplomarbeit schrieb sie über „Zukünftige Raumtransport-Systeme. Die Mischung aus Magie und Technik machte auch ihr Kinderbuch „Friedwald, der edle Ritter“ , zu einem Erfolg. Doch zurück zum neuen Roman „Das Geheimnis des Lamassu“. Dieses Mal mal gesellt sich zu dem Abenteuer mit Kara Ben Nemsi der junge Arthur Conan Doyle, der zu dem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt ist und Medizin studiert. „ich habe mit dieser Auszeichnung nicht gerechnet, das ist schon toll“, so die Autorin

Es geht auch im Mord

In ihrem neuen Roman geht es unter anderem auch um einen mysteriösen Mord. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar werden nach Lindsay Castle eingeladen. Nicht nur die frostige karge Gegend Nordenglands setzt ihren wüstenliebenden Gemütern zu, sondern auch die schreckliche Nachricht bei ihrer Ankunft.: Der Earl of Lindsay – Sir Davids Vater wurde unter getötet. Die Familie und Freunde sind geschockt. Während der Trauerfeierlichkeiten lernen sie Sir Davids Ziehschwester Anahita kennen, die ein Geheimnis umgibt, das in der Vergangenheit der Familie zu liegen scheint. Mit der Entführung einer Freundin beginnt ein Abenteuer, das die drei Freunde in die Wüste mit seinen gefährlichen Geschöpfen führt, in unwegsame Berge zu schattenhaften Kriegern und in den prunkvollen Palast des Schahs von Persien mit seinen Wundern wie aus Tausendundeine Nacht. Zu spät bemerken sie die tödliche Falle, die ihnen der persische Magier stellt.

Erhältlich im Buchhandel

„Das Geheimnis des Lamassu“ ist in der Thalia Buchhandlung in Velbert-Mitte (Stadtgalerie), in der Buchhandlung Kape in Langenberg, Hauptstraße 58, erhältlich und kann bei Bücher Rüger in Neviges, Elberfelder Straße 40, bestellt werden.