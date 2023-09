Automobilzulieferer Witte hat einen neuen Finanzchef

Benedikt Schultheiß übernimmt den Finanzbereich in der Witte-Geschäftsführung.

Velbert. Witte Automotive in Velbert erweitert die Geschäftsführung Benedikt Schultheiß übernimmt ab Oktober die Funktion des CFO.

Benedikt Schultheiß wird ab ab Oktober als neuer Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsführung den Finanzbereich des Technologieführers Witte Automotive verantworten.

Benedikt Schultheiß (44) verfügt über langjährige Expertise in verschiedenen Führungspositionen bei Witte. Zuvor sammelte er Erfahrungen im Qualitätsmanagement bei einem OEM (Fahrzeughersteller) sowie in einer Unternehmensberatung. Darüber hinaus lebte der Wirtschaftsingenieur mehrere Monate unter anderem in Südafrika, der Schweiz und Frankreich.

Karriere startete 2005 im Velberter Unternehmen

2005 startete Benedikt Schultheiß als Management Assistant bei Witte Automotive und verantwortete im Laufe seiner Karriere die Bereiche Corporate Development und Controlling sowie später die Geschäftsbereiche WITOL und Witte:digital. Weiterhin war er mehrere Jahre in verschiedenen Gremien der VAST Automotive Group, dem globalen Verbund von Witte mit zwei amerikanischen Zulieferern, aus der Witte zur Jahresmitte die Standorte in China, Indien und Japan übernommen hat.

„Er kennt Witte aus unterschiedlichen Positionen“

„Wir sind sehr froh, dass Benedikt Schultheiß diese Position übernimmt und unser Führungsteam verstärkt. Er kennt Witte aus unterschiedlichen Positionen – auch, aber nicht nur aus dem Finanzbereich – und hat jeweils zum Erfolg des Unternehmens beigetragen“, unterstreicht Rainer Gölz, geschäftsführender Gesellschafter und CEO der international aufgestellten Unternehmensgruppe. „Er wird sich auch in die neue Rolle schnell hineinfinden. Auf die weitere Zusammenarbeit freue ich mich sehr.“

Witte erwartet für 2024 eine Milliarde Umsatz

Witte Automotive erwartet mit weltweit rund 6000 Beschäftigten bereits im nächsten Jahr einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. „Witte ist ein außerordentlich innovatives und dynamisches Unternehmen, das sein Potenzial seit Jahren durch nachhaltiges Wachstum unter Beweis stellt. Es ist mir eine große Freude, den Erfolgskurs weiter aktiv mitzugestalten“, bringt es Benedikt Schultheiß auf den Punkt. Er übernimmt die Position des Group CFO von Rainer Gölz, der diese Funktion seit Jahresbeginn zusätzlich innehatte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert