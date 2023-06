Automobilzulieferer Huf ist auf der Suche nach Geldgebern

Velbert. Eine Nachricht des Handelsblattes zum Automobilzulieferer Huf hat zu Verunsicherung bei Velbertern geführt. Was das Unternehmen wirklich plant.

Eine Nachricht des „Handelsblattes“ sorgt für Unruhe in Velbert: Das Blatt schreibt, dass der Automobilzulieferer Huf zum Verkauf stehe. Das Unternehmen erklärte dazu auf WAZ-Anfrage, dass Huf lediglich auf der Suche nach externen Finanzinvestoren sei, auch ein Verkauf von Anteilen an dem Velberter Hersteller von Funk- und Autoschlüsseln stehe zur Debatte.

Nach Angaben des Handelsblattes sei die Investmentbank Rothschild mit dem Verkauf beauftragt worden. Bei einem Betriebsergebnis (Ebitda) von mehr als 100 Millionen Euro könnte Huf dabei mit 500 bis 600 Millionen Euro bewertet werden. Huf hatte im Februar mitgeteilt, dass man langfristige Finanzierungsverträge für das Unternehmen abgeschlossen habe. Das Handelsblatt spricht hier von einer Höhe von 400 Millionen Euro.

Velberter Unternehmen will weiter wachsen

Nach Angaben von Firmensprecherin Maria Lahaye-Geusen befinde sich das Unternehmen auf Wachstumskurs, habe sich erfolgreich restrukturiert und refinanziert und mache wieder einen Umsatz von über einer Milliarde Euro im Jahr. Man wolle nun in die Standorte, Technologien und Produkte investieren und suche jetzt strategische Partner, da das Unternehmen diese Aufgabe nicht alleine stemmen könnte. Die Huf-Gesellschafter hätten daher beschlossen, externe Kapitalgeber möglicherweise auch in den Kreis der Gesellschafter zu holen. Man habe ein renommiertes Finanzhaus mit der Suche nach geeigneten Partnern beauftragt. Auch in den 90er Jahren gab es bei Huf schon solche Beteiligungen.

Suche könnte schwierig werden

Nach Angaben des Handelsblattes dürfte die Suche nach Investoren für einen Automobilzulieferer schwierig werden. Wie schwer so ein ein Verkauf in diesem Umfeld sei, erfahre derzeit etwa der Zulieferer ZF, dessen geplanter Verkauf der Achsen-Auftragsfertigung Finanzkreisen zufolge stecken geblieben sei und dessen ebenfalls zum Verkauf stehende Airbag-Sparte bislang wenig Interesse geweckt hat.

800 Mitarbeiter in Velbert

Die Huf Group entwickelt und produziert Fahrzeugzugangs- und Autorisierungssysteme für die weltweite Automobilindustrie. 1908 von Ernst Hülsbeck und August Fürst in Velbert gegründet, hat das Familienunternehmen heute Standorte in Europa, Amerika und Asien. Laut einer Studie des Handelsblattes gehört Huf zu den 20 innovativsten Unternehmen in Deutschland. Die Huf Group erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro und beschäftigt weltweit rund 7300 Mitarbeiter, davon etwa 800 in Velbert.

