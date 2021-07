Autoknacker in Velbert auf frischer Tat erwischt

Velbert. Dank aufmerksamer Zeugen hat die Velberter Polizei einen Autoeinbrecher erwischt. Der Mann hat Zigaretten und ein Parfüm aus dem Auto gestohlen.

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am späten Dienstagabend einen Autoknacker. Aufmerksame Zeugen hatten die Dieb beobachtet und die Polizei informiert.

Die Zeugen sahen, wie der Mann mit einem Stein zunächst die Frontscheibe eines Ford Transit bearbeitete und dann die Seitenscheibe des Transporters einschlug, der an der Höferstraße parkte. Noch bevor sie die Polizei alarmieren konnten, gelangte der Straftäter in das Fahrzeug. Dort stahl er nach Angaben des Transit-Besitzers Zigaretten und ein Parfüm. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb sofort zu Fuß in Richtung Panorama-Radweg. Am Ford Transit blieb ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zurück.

Genaue Täterbeschreibung

Aufgrund der von den Zeugen abgegebenen guten Täterbeschreibung konnte der flüchtige Straftäter von der Velberter Polizei nur wenige Minuten später noch auf dem Panorama-Radweg erkannt, gestellt und festgenommen werden. Bei dem 37-jährigen Mann aus Velbert wurde die zuvor aus dem Transit gestohlenen Zigaretten im Wert von etwa 30 Euro gefunden. Der Beschuldigte gestand die Tat und begründete sie mit der unbewiesenen Behauptung, dass ihm der Fahrzeugnutzer des Fords noch Geld schulde.

Auf dem Spielplatz randaliert

Die Velberter Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 37-Jährigen ein. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Doch nur knapp eine Stunde später randalierte der 37-Jährige lautstark auf dem Spielplatz an der Höferstraße. Zur Beruhigung und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann dann doch noch für mehrere Stunden in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die Polizei bedankt ausdrücklich bei den aufmerksamen und vorbildlich agierenden Zeugen der Tat, ohne deren Mitwirkung die schnelle Tatklärung und Festnahme des Täters nicht möglich gewesen wäre.

