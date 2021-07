Auto landet in Velbert auf dem Dach: Fahrer flüchtet

Velbert. Nach einem Verkehrsunfall an der Schmalenhofer Straße landete ein Auto auf dem Dach. Der Fahrer verließ – alkoholisiert – den Unfallort.

Nach einem Verkehrsunfall zwischen Velbert-Mitte und Neviges an der Schmalenhofer Straße hat sich der Verursacher zu Fuß nach Hause begeben – doch die Polizei konnte den alkoholisierten Mann in seiner Wohnung aufgreifen.

Gegen 4.30 Uhr fuhr eine Zeugin die Schmalenhofer Straße bergwärts. In Höhe einer scharfen Linkskurve im Bereich der Einmündung Am Knollenberg bemerkte sie in der dortigen Böschung einen auf dem Dach liegenden PKW Audi ohne Personen im oder am Fahrzeug. Lediglich circa 200 Meter entfernt erkannte sie zeitgleich eine männliche Person, die fußläufig Richtung Velbert ging.

1,5 Promille wurden gemessen

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Fahrer, dessen Beschreibung auf die der Zeugin zutraf, an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei seiner Überprüfung wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 0,75 mg/l (1,5 Promille).

Aufgrund der Alkoholisierung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und das Führen von Kraftfahrzeugen im Weiteren untersagt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw wurde an der Unfallstelle durch einen Abschleppdienst geborgen und zur Beweissicherung sichergestellt. An dem PKW und der beschädigten Richtungstafel entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 5500 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert