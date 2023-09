Auto landet in Baum: Schwerer Unfall auf A535 bei Velbert

Velbert. Ein Fahrzeug schleudert am Dienstagmittag durch die Autobahn-Leitplanke und bleibt erst in der Böschung an einem Baum hängen.

Mit zahlreichen Fahrzeugen sind die Velberter Feuerwehr und die Polizei am Dienstagmittag um kurz vor 12 Uhr auf die Autobahn A535 zwischen der Anschlussstelle Velbert und dem Dreieck Velbert-Nord ausgerückt. Die ersten Meldungen ließen Schlimmstes befürchten: Ein Auto war – so die ersten Erkenntnisse der Polizei – alleinverschuldet von der Fahrbahn abgekommen, geschleudert und durch die Leitplanke gebrochen. „Das Fahrzeug ist erst an einem Baum im Böschungsbereich hängengeblieben“, so ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei, die für die Autobahnen rund um Velbert zuständig ist.

Feuerwehr Velbert sichert Auto vor dem Abrutschen

Die Feuerwehr musste das Auto zunächst gegen ein weiteres Abrutschen sichern. Die Person, die allein im Unfallfahrzeug saß, wurde laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Mehrstündige Vollsperrung der Autobahn A535 in Fahrtrichtung Nord

In Fahrtrichtung Nord musste die Autobahn rund zwei Stunden vollständig gesperrt werden, danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nähere Erkenntnisse zur Unfallursache gab es am Nachmittag noch nicht.

