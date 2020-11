Ausbildungsstart ist noch bis in den Winter hinein möglich

„Der Ausbildungsmarkt liegt deutlich hinter dem Vorjahr zurück und geht nun in die Verlängerung. In diesem Jahr können noch bis in den Winter hinein Ausbildungen begonnen werden. Ursache ist der Lockdown“, berichtet Karl Tymister. Dadurch hätten die Betriebe häufig weniger Zeit gehabt, sich mit dem Thema Ausbildung auseinander zu setzen. Anstelle der zu diesem Zeitpunkt sonst üblichen Jahresbilanz, so der Chef der Agentur für Arbeit weiter, ziehe man daher lediglich eine Zwischenbilanz.

Jeder bekommt ein Angebot

Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann, will möglichst vielen Jugendlichen noch einen Ausbildungsstart ermöglichen. Foto: Agentur für Arbeit / Arbeit für Arbeit

„Es gibt noch zahlreiche Angebote. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir alles daran, möglichst vielen Jugendlichen noch einen Ausbildungsstart in diesem Jahr zu ermöglichen und den Betrieben eine Nachwuchskraft zu vermitteln. Wir werden jedem ein Angebot machen.“

Nach Auskunft der Agentur haben die Unternehmen im Neanderland von Oktober 2019 bis Ende September 2020 insgesamt 2258 Ausbildungsstellen beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter „ME-aktiv“ gemeldet. Das seien 440 Stellen oder 16,3 Prozent weniger als im Ausbildungsjahr zuvor. Das Volumen liege damit etwa auf dem Niveau wie vor zwei Jahren.

Rückgang in nahezu allen Berufen

In fast allen Berufen wurden weniger Plätze gemeldet. Mehr Offerten kamen nur in den folgenden Berufsbereichen: Papier- und Verpackungstechnik, Lebens- und Genussmittelherstellung, Informatik, IT-Systemanalyse, Objekt- und Personenschutz, Verkauf, Personalwesen und -dienstleistung, Versicherungs- und Finanzdienstleistung, Körperpflege, Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik, Hauswirtschaft und Verbraucherberatung sowie Werbung und Marketing.

Fast 400 junge Menschen überbrücken die Wartezeit

Dem Angebot standen 2912 gemeldete Bewerber aus dem Kreis Mettmann gegenüber – mithin 271 bzw. 8,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im aktuellen Ausbildungsjahr kommen auf 100 Bewerber 78 Stellen im Kreis Mettmann; im Jahr zuvor waren es noch 85. Nach letztem Stand waren einerseits noch 263 Stellen frei und suchten andererseits noch 264 junge Menschen vergeblich nach einer Ausbildungsstelle und blieben zunächst ohne Alternative. Weitere 392 Bewerber, so die Agentur weiter, hätten zwar zum Stichtag Ende September nicht mit ihrer Wunschausbildung begonnen, sie überbrückten jedoch die Zeit bis zum Ausbildungsbeginn etwa mit einem freiwilligen sozialen Jahr, einem Nebenjob oder Auslandsaufenthalt.

Kontakt: Jugendliche und Eltern erreichen unter 02104 6962-333 die Berufsberatung. Die Nummer für Arbeitgeber lautet 0800 4555520.