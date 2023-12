Aus für Kinderreisepässe: Das müssen Eltern jetzt wissen

Velbert. Kinderreisepässe werden ab dem Jahreswechsel nicht mehr ausgestellt. Das Servicebüro Velbert erklärt, was Eltern bei Auslands-Reisen tun müssen.

Ab Januar 2024 können Kinderreisepässe in den ServiceBüros der Stadt Velbert nicht mehr neu ausgestellt, verlängert oder aktualisiert werden. Hintergrund ist das Gesetz zur Modernisierung des Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesens, das zu Jahresbeginn 2024 in Kraft tritt. Bereits ausgestellte Kinderreisepässe behalten allerdings ihre Gültigkeit bis zum Ablaufdatum.

Das ersetzt den Kinderpass

Zwei Ausweisdokumente ersetzen bereits jetzt den Kinderreisepass: Bei Reisen innerhalb der EU genügt ein Personalausweis – auch für Kinder. Bei Reisezielen außerhalb der EU ist in der Regel ein Reisepass nötig. Für Menschen unter 24 Jahren kostet ein Personalausweis 22,80 Euro und der Reisepass 37,50 Euro. Beide Dokumente sind sechs Jahre lang gültig. Der Ausweis kann aber bereits vorher ungültig werden, wenn die Identifizierung des Kindes anhand des Passbildes nicht mehr möglich ist. Vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern verändert sich das Aussehen oft in kurzer Zeit. Weicht das Passbild im Ausweis zu stark vom aktuellen Aussehen des Kindes ab, ist dieser Ausweis automatisch ungültig und kann nicht mehr verwendet werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, rechtzeitig einen neuen Ausweis zu beantragen, um Probleme bei der Identifizierung zu vermeiden.

Bundesweite Neuregelung ab 2024

Ab dem 1. Januar 2024 haben die Eltern – je nach Reiseziel – die Wahl zwischen einem regulären Personalausweis oder einem normalen Reisepass für ihr Kind. Hierbei sind die üblichen Bearbeitungszeiten ab Antragstellung zu beachten: zwei bis vier Wochen für einen Personalausweis und vier bis sechs Wochen für einen Reisepass. Die Stadtverwaltung empfiehlt, frühzeitig zu prüfen, ob neue Reisedokumente erforderlich sind und rechtzeitig einen Termin im ServiceBüro zu vereinbaren. Termine können ganz einfach über das Serviceportal der Stadt Velbert gebucht werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, telefonisch unter der Servicenummer 02051/26-2320 einen Termin zu vereinbaren.

Weitere Hinweise:

Der Personalausweis wird nicht von allen Ländern zur Einreise anerkannt. Eltern sollten sich daher vor der Reise über die Einreisebestimmungen des Landes informieren, beispielsweise auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de.

