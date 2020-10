Aufzug am Bahnhof Velbert-Langenberg wird modernisiert

Langenberg. Künftig können die Anlagen automatisch an die Fahrplanauskunft melden, ob sie funktionieren. VRR investiert hier und in Aprath 560.000 Euro.

Die Aufzugsanlage am Bahnhof Langenberg wird durch die DB Station&Service modernisiert. Dies teilt der VRR mit. Auch die Aufzüge in Wülfrath-Aprath werden in Angriff genommen. Die Anlagen werden technisch modernisiert und so ertüchtigt, dass sie ihren Betriebszustand automatisiert in die Fahrplanauskunft übermitteln. Das Investitionsvolumen beträgt rund 1,16 Millionen Euro. Davon finanziert der VRR 560.000 Euro aus der Investitionspauschale nach § 12 ÖPNVG NRW. Eine Aufzugsanlage in Wülfrath-Aprath wird zudem aus Mitteln der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und DB AG finanziert.

Barrierefrei erreichbar

Durch die Modernisierung der Aufzugsanlagen sind die Bahnsteige nach wie vor barrierefrei erreichbar und weniger störanfällig. Die Anlagen übermitteln ihren Betriebszustand automatisiert in die Fahrplanauskunft. So sehen mobilitätseingeschränkte Fahrgäste in Echtzeit, ob die Aufzüge funktionieren und können gegebenenfalls Alternativrouten planen.