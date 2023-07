Aufmerksamer Velberter Senior (81) verhindert Einbruch

Velbert. Polizei kann in Velbert zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Nun wird der Eigentümer eines schwarzen Pedelecs gesucht.

Weil es in jüngerer Vergangenheit in der Nachbarschaft immer wieder zu Einbrüchen gekommen war, ging ein Velberter Senior in den Keller des Mehrfamilienhauses an der Friedrichstraße, nachdem er zuvor ein verdächtiges Pärchen auf der Straße beobachtet hatte.

Im Keller sah der 81-Jährige dann eine Frau an einem beschädigten Kellerabteil. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Beamten konnten in dem betreffenden Kellerabteil neben der 34-jährigen Frau auch einen 38-jährigen Velberter antreffen. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Zudem stellten die Beamten in der vom Keller aus zugänglichen Tiefgarage ein schwarzes Mountainbike der Marke Corratec sicher, das augenscheinlich von dem Duo zuvor gestohlen worden war.

Tatverdächtige Velberter sind wieder auf freiem Fuß

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen von der Wache wieder entlassen. Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Velberter Kriminalpolizei ist derzeit die Frage, wo das sichergestellte Mountainbike zuvor gestohlen wurde. Wer sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Pedelecs oder zum eigentlichen Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, in Verbindung zu setzen.

