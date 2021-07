Auf neuen Stadtrundgängen Neviges entdecken

Neviges. Velbert Marketing bietet zwei neue Stadtführungen an: Bei der Pilgertour geht es flott voran, beim Erlebnisspaziergang gemütlicher.

Flotte Pilgertour und ein Erlebnisspaziergang durch Neviges: Velbert Marketing bietet in diesem Sommer gleich zwei neue Stadtführungen an. Als traditioneller Wallfahrtsort ist Neviges seit Jahrhunderten über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und ist mit dem Mariendom darüber hinaus ein Anziehungspunkt für Architektur- und Kulturliebhaber. Am Samstag, 10. Juli, 15 Uhr, startet Stadtführerin Maria Zernickel eine kleine Pilgerreise: Der weit über die Grenzen hinaus bekannte, von Gottfried Böhm erbaute skulpturale Dom und Schloss Hardenberg sind nur zwei Stationen. Weitere Attraktionen auf der knapp sechs Kilometer langen Rundwanderung: die Stadtkirche sowie die alte Pfarrkirche mit Kloster, Kreuz- und Marienberg.

Sportliche Pilgertour

Das zeltartige Dach des Mariendoms lockt Architekturfreunde von weit her nach Neviges. Die Wallfahrtskirche zählt zu den bekanntesten Sakralbauten des am 9. Juni verstorbenen Stararchitekten Prof. Gottfried Böhms. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Tour, so heißt es in der Ankündigung, sei eine gelungene Kombination aus Wanderung und Stadtführung. Je nach Fitness und Tempo der Teilnehmende dauert sie etwa zwei Stunden. Start ist um 15 Uhr auf dem großen Pilgerparkplatz Bernsaustraße 36. Weitere Termine: Sonntag, 29. August, Sonntag, 26. September und Samstag, 9. Oktober, jeweils 15 Uhr. Kosten: Acht Euro für Erwachsene, Studenten und Schüler zahlen vier Euro. Kontakt: Tourist-Info Velbert, Friedrichstraße 139, Velbert-Mitte Buchungshotline: 02051/60 55 0, Email: info@velbertmarketing.de.

Gemütlich durch die Altstadt

Gemütlicher geht es bei einem Erlebnisspaziergang durch Neviges zu, der am Donnerstag, 22. Juli, 10.30 Uhr, angeboten wird. Gästeführerin Maria Zernickel möchte diesen lockeren Spaziergang zu einem Erlebnis machen. Vom Schloss aus geht es über den Kreuzberg zum Dom und weiter in die Altstadt. Nach der etwa 90-minütigen Führung haben die Teilnehmende die Möglichkeit, den Spaziergang auf dem Wochenmarkt in der Fußgängerzone ausklingen zu lassen. Weitere Termine: Donnerstag, 9. September und Donnerstag, 14. Oktober. Start ist jeweils um 10.30 Uhr auf dem Pilgerpakplatz Bernsaustraße. Kosten: Erwachsene: Acht Euro, Schüler und Studenten zahlen vier Euro. Kontakt: Tourist-Info Velbert, Friedrichstraße 139 in Velbert-Mitte. Buchungshotline: 02051/60 55 0, Email: info@velbertmarketing.de.

Eine vorherige Anmeldung zu den Führungen ist derzeit aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Umstände notwendig. Dazu müssen auch die Kontaktdaten hinterlegt werden. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.stadtmarketing.velbert.de/tourismus/velberter-rundgaenge. Die Teilnehmerzahl ist derzeit auf maximal 20 Personen pro Führung begrenzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert