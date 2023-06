Auf diesen Feldern können jetzt Erdbeeren gesammelt werden

Velbert. Erdbeeren zum Selbstpflücken: Rund um Velbert gibt es mehrere Felder, auf denen die Früchte eigenhändig gesammelt werden können. Alle Infos hier.

Natürlich kann man Erdbeeren auch im Supermarkt kaufen – teilweise stammen die roten Beeren dann sogar von Feldern bzw. Höfen aus der Region. Gerade Familien nutzen jedoch gern die Möglichkeit, Erdbeeren selbst zu pflücken, ist es doch vor allem für Kinder ein besonderes Erlebnis.

Die gute Nachricht: Rund um Velbert gibt es zum Glück auch in diesem Jahr einige Selbstpflück-Möglichkeiten. Nun haben alle von ihnen geöffnet – doch der Vorrat an Erdbeeren ist begrenzt! Alle Infos und Öffnungszeiten in Kürze.

Erdbeerhof Faßbeck in Wülfrath und Wuppertal

„Liebe Erdbeerfreunde, die diesjährige Saison ist gestartet“, heißt es auf der Website des Erdbeerhofes Faßbeck. An mehreren Standorten, können Besucher Erdbeeren am Stand kaufen oder selber pflücken. Das Feld in Velbert hätten sie geschlossen, erklärt Marc Faßbeck im Gespräch mit der WAZ. Für Sammler täglich geöffnet sind die Standorte in Wuppertal und Wülfrath – Gefäße müssen mitgebracht werden. Sowohl am Erbacher Berg in Wülfrath als auch am Frankholzhäuschen in Wuppertal sind die Türen von neun bis 18 Uhr geöffnet.

Buchholz Hofladen in Mühlheim an der Ruhr

Musik in den Ohren von Erdbeer-Fans: „Im Laufe des Jahres werden hier immer wieder neue Pflanzen gesetzt“, schreibt der Hofladen Buchholz, „daher können Sie bei uns bis in den Oktober frische Erdbeeren kaufen“ – angebaut wird das Obst auf dem einen Hektar großen Feld von Jochen Unterhansberg. Am Wochenende können die Erdbeeren zwischen elf und 17 Uhr am Samstag und sonntags von zehn bis 17 Uhr selbst geerntet werden. Aktuelle Informationen gibt es ebenfalls auf der Facebook-Seite des Hofes in Mühlheim an der Ruhr.

Landwirt Jochen Unterhansberg ist Landwirt für den Hofladen Buchholz in Mühlheim an der Ruhr. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Brachter Hof in Ratingen

Wie bei allen Erdbeer-Feldern sind die Öffnungszeiten vom tatsächlichen Bestand an Früchten abhängig. Darauf verweist auch der Brachter Hof in Ratingen: „Daher bitten wir euch, täglich auf unseren Seiten nachzuschauen...“. Sowohl Erdbeeren als auch Himbeeren können regulär in Ratingen und Mühlheim täglich von neun bis 13 Uhr gepflückt werden. Dabei muss mindestens ein Kilogramm gesammelt werden, für das der Brachter Hof 4,80 Euro verlangt.

Sackerhof in Ratingen

„Juhuuuuu endlich Erdbeerzeit“, so beginnt der Instagram-Post des Sackerhofes in Ratingen, der die Erdbeer-Saison einleitet. Dabei können diese im Laden gekauft oder eigenhändig vom Feld eingesammelt werden. Neben den beliebten Erdbeeren startet am Wochenende auch für Himbeeren die Selbstpflücke. Von zehn bis 15.30 Uhr ist das Feld in der Sohlstättenstraße 60 für Besucher zugänglich.

Savvas, Nikoletta und Agathi machen einen Familienausflug zum Erdbeeren-Sammeln nach Sprockhövel. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Gelbrich Erdbeeren in Sprockhövel

In Sprockhövel wartet das Feld von Gelbrich Erdbeeren darauf, geerntet zu werden: Eine Stunde vor dem Ladenschluss haben Besucher die Möglichkeit, die süßen Früchte selbst zu sammeln. Sollte es zu Abweichungen der folgenden Öffnungszeiten kommen, wird dies auf der Facebook-Seite des Hofes verkündet. Unter der Woche beginnt der Verkauf um acht und endet um 18 Uhr, während sonntags von neun bis 14 Uhr geöffnet ist.

