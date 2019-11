Velbert: Auch in Langenberg Demo für mehr Klimaschutz

Langenberg. In Velbert-Langenberg sind rund 20 Demonstranten dem bundesweiten Aufruf der Fridays for Future Bewegung gefolgt und haben protestiert.

Rund 520 Demonstrationen gab es in ganz Deuschland, eine davon war auch in Langenberg geplant: Am Freitag trafen sich rund 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mittags am Alten Rathaus, um dem bundesweiten Aufruf der Fridays for Future Bewegung (FFF) zum 4. Globalen Klimastreik zu folgen und „für gerechten Klimaschutz und eine Zukunft ohne Klimakrise“ zu demonstrieren. Allerdings hatte niemand die Langenberger die Demonstration angemeldet.