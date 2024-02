Velbert. Andere halten Hamster, Renaldo Neigert Vogelspinnen und andere Exoten. Welche Auflagen er erfüllen muss, um die Tiere ausstellen zu dürfen.

Ob Vogelspinne oder Gottesanbeterin: Renaldo Neigert (links) liebt seine Exoten. Er präsentiert nun einige seiner Tiere in der Ausstellung in Velbert. © Archiv/Neigert

Wer schon eine Gänsehaut beim Weberknecht in der Flurecke bekommt, sollte jetzt besser nicht weiterlesen, denn im März kommt eine Spinnen- und Insektenausstellung nach Velbert.

Etwa 120 lebende Tiere und 300 Exponate hat Renaldo Neigert im Gepäck. In einem Spezialtransporter reist er mit seinen Tieren aus Bielefeld an. „Drei bis vier Mal am Tag schaue ich nach meinen Tieren, sie haben in dem Transporter extra ein Tropenklima“, erklärt der Veranstalter.

Vogelspinnen und Riesenschnecken zeigt die Ausstellung in Velbert

Er selbst hat die Leidenschaft zu exotischen Tieren schon vor 25 Jahren entdeckt und pflegt noch heute alle seine Lebewesen selbst. „Ich habe zu allen eine große Bindung aufgebaut“, erklärt er. Die Haltung von Achatschnecken, Skorpionen, Gottesanbeterinnen, Riesenspinnen und mehr benötigt ein großes Fachwissen, „das ist mit einem Hamster oder Hund natürlich nicht zu vergleichen“.

Um die Tiere ausstellen zu dürfen, hat Renaldo Neigert eine zweijährige Schulung absolviert und dann die Genehmigung nach Paragraf 11 erhalten. Mit dieser wurde ihm die Erlaubnis erteilt, die exotischen Tiere auch ausstellen zu dürfen. „Generell“, das erklärt die Pressesprecherin des Kreises Mettmann, Daniela Hitzemann, „muss jede Ausstellung mit Tieren beim Veterinäramt im Vorfeld angezeigt werden, dabei macht es keinen Unterschied, ob es um Wirbeltiere oder Insekten geht.“ Die Anmeldung muss allerdings erst dann erfolgen, wenn der Veranstalter den vorherigen Ausstellungsort verlässt.

Aussteller von Riesenspinnen und Insekten in Velbert muss Genehmigung haben

Die grundsätzliche Erlaubnis, Tiere überhaupt ausstellen zu dürfen, muss der Veranstalter im Vorfeld vom Ort seines Betriebssitzes erteilt bekommen, eben den Paragrafen 11, den man „zur gewerbsmäßigen Zurschaustellung von Tieren“ benötigt. Dass Spinnen hier von den Besuchern auch mal auf die Hand genommen werden können, findet Daniela Hitzemann unproblematisch. „Das können Gäste im Aquazoo ja auch.“ Dennoch muss Renaldo Neigert seine Ausstellung im Sinne des Tierwohles betreiben.

Am 10. März ist es in Velbert also so weit. Und Renaldo Neigert weiß, auch hier wird das Publikum wieder bunt gemischt sein. Von Menschen, die die seltenen Tiere faszinieren, aber auch von Menschen, die Angst vor Krabbeltieren haben. Mit dabei hat er auch die größte Vogelspinne der Welt, die Terapohsa blondi.

Nicht nur Riesenspinnen sind giftig

Renaldo Neigert lacht: „Dabei sind eigentlich alle Spinnen giftig, auch unsere hier in Deutschland“. Aber er beruhigt: „Von den 3800 Arten, die es gibt, gibt es vielleicht fünf oder zehn Exemplare, die wirklich gefährlich sind.“ Diese, das betont er, darf er nicht ausstellen. 70 Prozent der Spinnenphobie stamme, weiß der Veranstalter, noch von den Urängsten des Menschen ab. „Viele Ängste werden aber auch von Eltern weitergegeben oder entstehen durch Unwissen.“

Einmal eine Riesenspinne auf der Hand halten, nicht allen bereitet die Vorstellung so viel Vergnügen, wie diesem Mädchen. © Archiv/Neigert

Wohl der Exoten liegt dem Veranstalter am Herzen

Seit 15 Jahren tourt er mit seinen Tieren durch ganze Deutschland, das Wohl seiner Lieblinge ist ihm wichtig. „Vogelspinnen werden bis zu 25 Jahre alt, einige von ihnen habe ich schon seit dem ersten Tag an dabei.“ Nur einen Tag pro Woche zeigt er seine Exoten, maximal dreimal im Monat, danach haben die Tiere stets eine Woche frei.

Die Idee, die Spinnen und Insekten auszustellen, hatte er, weil er auf der weltgrößten Messe, die mehrmals jährlich in Hamm stattfindet, sah, wie viele Leute dort immer hinströmten. „Das ist natürlich eine reine Verkaufsmesse“, sagt er. „Das Interesse an den Tieren ist einfach riesengroß und über die meisten wissen sehr wenig über sie“, so der Betreiber der Ausstellung. „Wir wollen die Exoten nicht nur präsentieren, sondern haben über jedes Tier auch Informationen.“

Besucher können Riesenspinne bei Velberter Ausstellung auch auf die Hand nehmen

Wer mutig ist, darf bei der Ausstellung auch mal eine Spinne auf die Hand nehmen. „Wer ganz viel Angst hat, mit dem ziehe ich mich auch schon mal in einen Nebenraum zurück.“ Der Mix von „Informationen und Konfrontation hilft dabei, gegen die Angst zu arbeiten.“

Das Gefühl, eine Riesenspinne über die Hand laufen zu lassen ist übrigens „nicht mehr als ein leichtes Tippeln“, beschreibt es Renaldo Neigert. „Das Gewicht des Tieres verteilt sich ja auf acht Beine und sie haben feine Lamellen an den Füßen, dank denen sie über jeden Grund laufen können.“ Er behauptet: „Wenn so ein Tier nachts übers Gesicht läuft, würde man es nicht merken.“

Wer die Ausstellung der größten Vogelspinnen der Welt und anderen Spinnen und Insekten besuchen will, hat am Sonntag, 10. März, in der Gözde EHV-Eventhalle an der Mettmanner Straße 119 die Gelegenheit dazu. Der Eintritt kostet für Erwachsene zehn, für Kinder acht Euro.