Wülfrath/Velbert/Heiligenhaus. Sechstklässler aus drei Städten traten in Wülfrath beim Vorlesewettbewerb gegeneinander an. Im Finale wird es dann richtig spannend.

Ungewöhnlich unruhig ist es an diesem Freitagnachmittag in der Wülfrather Medienwelt. In der zentralen Bücherei der Nachbarstadt herrscht sonst fast andächtige Stille, unterbrochen nur von leisem Flüstern oder dem Rascheln von Buchseiten. Wie es sich für eine Bibliothek eben gehört.