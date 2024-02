Velbert. In der Einrichtung am Hülsbecker Weg finden bis zu 38 Menschen zurück in ein suchtfreies Leben. Was die aktuelle Entwicklung für sie bedeutet.

Die GBS Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen hat am 16. Februar beim Amtsgericht Bochum den Antrag auf ein Eigenverwaltungsverfahren gestellt. Dieser wurde vom Gericht nun genehmigt.