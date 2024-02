Velbert. Insgesamt 21 Vereine, Schulen, Kitas und Institutionen können sich über einen Zuschuss für unterschiedliche Wünsche freuen.

An der Regenbogenschule in Velbert-Neviges lernen die Kinder nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch etwas über gute und schlechte Gefühle bei körperlicher Nähe. Denn leider gibt es auch immer Menschen, die das Vertrauen von Kindern missbrauchen und sich unangemessen verhalten.

Im Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir“ lernen die Kinder, ihrem „Nein-Gefühl“ zu vertrauen, darüber mit anderen zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Das Präventionsprogramm ist eines der Projekte, die in diesem Jahr mit einer Spende der Sparkasse HRV aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens finanziert werden können. Insgesamt 21 gemeinnützige Velberter Einrichtungen können sich über eine solche Spende freuen, nun fand in der Sparkasse die offizielle Übergabe statt.

Insgesamt erhielten die 21 Velberter Einrichtungen Spenden in Höhe von 58.660 Euro.

Diese Pläne haben die Velberter Vereine und Institutionen

Unterstützt wurden Sportvereine ebenso wie kulturelle und soziale Institutionen, Schulen und Kitas. Die große Bandbreite lässt sich auch an den geförderten Projekten ablesen, die kurz vorgestellt wurden. Die Kita Sonnenblume benötigt beispielsweise einen großen Transportwagen, damit auch die Kinder, die noch nicht richtig laufen können, an Ausflügen teilnehmen können. Der Handball-Förderverein freut sich über Equipment für die Trainingscamps, die er nach der erfolgreichen Handball-Europameisterschaft – die viele Menschen neu für den Sport begeistert hat – anbieten will. Das Hospiz- und Palliativzentrum Niederberg wird die Spende für einen großen Marktschirm verwenden, unter dem Gäste und Besucher im Sommer einen Schattenplatz auf der Terrasse finden.

Verpflegung für die Feuerwehr, Kostüme für Schauläuferinnen

Der CVJM Tönisheide möchte die Clubräume renovieren und die Einsatzkräfte der Feuerwehr können sich darüber freuen, dass der Förderverein einen Verpflegungs-Anhänger beschaffen möchte. Der RSC Neviges muss Lichttechnik erneuern und Kostüme für die nächste große Schaulauf-Aufführung kaufen.

So unterschiedlich die Wünsche auf den ersten Blick sind – etwas haben alle Anschaffungen aber doch gemeinsam, wie Christoph Smolka, Firmenkundendirektor der Sparkasse HRV, und Jesus Lopez, Leiter der Velberter Filialen, feststellten: „Sie erleichtern die Arbeit der Einrichtungen und tragen dazu bei, die Vielseitigkeit der Vereinslandschaft, das gemeinnützige Engagement und die Lebensqualität in Velbert zu erhalten und zu stärken“. Das PS-Los biete somit eine ebenso unkomplizierte wie wirkungsvolle Möglichkeit, lokale Vereine zu unterstützen.

Im vergangenen Jahr gab es 50.000 Euro für einen HRV-Kunden

Und: 2023 gab es neben vielen kleineren PS-Gewinnen einmal 50.000 Euro und achtmal 5.000 Euro für Kundinnen und Kunden der Sparkasse. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 gab es bereits viermal 5.000 Euro für Kundinnen und Kunden der Sparkasse HRV.

Spezieller Spendentopf für Velberter Nachhaltigkeitsprojekte

Aktuell bietet die Sparkasse einen Spenden-Sondertopf für nachhaltige Projekte: Gefördert werden Anschaffungen, die beispielsweise den bewussten Umgang mit der Natur, den Umweltschutz oder einen geringeren Energieverbrauch zum Ziel haben. Der Antrag kann bis zum 22. März 2024 über die Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-hrv.de/ps-zweckertrag aufgerufen werden.