Neviges. Romina Henkel-Colorado bietet in Neviges vom goldenen Besteck bis zur Vase alles für den großen Tag an. Wie die 31-Jährige auf die Idee kam.

Eine der größten Herausforderungen war eine Zelthochzeit im Garten. „Das Ganze auch noch in Hanglage, das war ganz schön anspruchsvoll. Man denkt vielleicht: Zelthochzeit? Das ist doch einfach. Ist es aber nicht“, sagt Romina Henkel-Colorado lächelnd. Weil eben viel unter einen Hut zu bringen und zu bedenken ist, damit der große Tag auch im eigenen Garten zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. An der Gewerbestraße in Velbert-Neviges betreibt sie seit Juli 2021 ihren „Deko-Verleih mit Liebe“. Von der Tischwäsche über die Blumenvase bis zur Willkommens-Tafel kann man sich hier für große und kleine Feiern alles Mögliche ausleihen.