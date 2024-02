Velbert. Pendler müssen umplanen. In der kommenden Wochen hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten an zwei Tagen in NRW zum Streik aufgerufen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu einem Wellen-Streik im Zeitraum von Montag, dem 26. Februar, bis zum Samstag, dem 2. März, aufgerufen. Auch in Nordrhein-Westfalen sind erneut zahlreiche kommunale Verkehrsunternehmen ganztägig zu Warnstreiks aufgerufen. Die Streikwelle erreicht NRW am kommenden Donnerstag und dauert rund 48 Stunden an (29. Februar / 1. März 2024).

Diese Unternehmen in Velbert sind betroffen

Auch die Beschäftigten der in Velbert verkehrenden Nahverkehrsunternehmen sind zum Streik aufgerufen, nämlich von Rheinbahn, Ruhrbahn und Wuppertaler Stadtwerken.

Der Hintergrund des Streiks

Hintergrund des zweitägigen Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten (bundesweit rund 90.000) im kommunalen ÖPNV in NRW sowie weiteren Bundesländern. In den Tarifverhandlungen geht es hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten.