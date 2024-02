Langenberg. Mal eben mobil telefonieren - das ist in Teilen von Langenberg entweder unmöglich oder Glückssache. Die Anbieter versprechen aber Besserung.

Heike Nebel ist frustriert. Die Langenbergerin wohnt in der Nähe der Voßnacker Straße, schön am Hang, tolle Aussicht. Doch die Sache hat einen Haken: „Bei uns habe ich überhaupt nur an zwei bis drei Stellen im ganzen Haus Mobilfunkempfang. Beim Telefonieren muss ich explizit im Raum an einem Punkt stehen bleiben und darf mich nicht bewegen, damit mein Anruf überhaupt funktioniert.“ Auch in ihrer Straße breche immer wieder die Verbindung ab. „Es ist einfach katastrophal!“