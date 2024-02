Velbert. In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in die Räume eine Fahrschule eingebrochen. Allzuviel Beute konnten die Täter allerdings nicht machen.

Unbekannte Einbrecher sich in der Zeit von Dienstagabend, 20. Februar, bis Mittwochmorgen, 21. Februar, in die Geschäftsräume einer Fahrschule an der Oststraße in Velbert eingedrungen. Die Täter brachen in der Zeit von 19 Uhr bis 8.15 Uhr die Haupteingangstür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Polizei sucht Zeugen

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Täter eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt mitsamt der Tatbeute. Die Polizei schätzt den an der Eingangstür entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.