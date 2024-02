Langenberg. Noch in dieser Woche rollen im Stadtbezirk Langenberg die Bagger an. Gleichzeitig kümmert sich der Bezirksausschuss um ein nahes Gewerbegebiet.

Noch in dieser Woche geht es los, beginnen die Bauarbeiten für das Erschließungsgebiet Fellershof an der Bonsfelder Straße. Das haben die Technischen Betriebe Velbert mitgeteilt. Im ersten Bauabschnitt kommen zunächst die Entwässerungsleitungen in den Boden, danach erfolgen die Arbeiten für die Versorgungsleitungen, eine vorläufige Erschließungsstraße entsteht. Die setzt an der Bonsfelder Straße gegenüber von Rewe Mohr an und führt von dort aus bergauf ins neue Areal.