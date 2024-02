Neviges. In Velbert-Neviges eröffnet am 29. Februar ein Handel mit alten Schätzchen. Was Inhaber Holm Jesert noch alles in Herzen von Neviges plant.

Auf dem runden Palisandertisch stehen Sektgläser und kleine bunte Mokka-Tassen aus den fünfziger Jahren, Marilyn Monroe macht auf einem Plakat in Lebensgröße ihren berühmten Schmollmund. Und wer auf Kunst des niederländischen Malers Piet Mondrian steht, wird sich in den Paravent mit den berühmten Quadraten in schwarz, rot und gelb verlieben. „Alles, was Sie hier sehen, können Sie kaufen“, sagt Inhaber Holm Jesert und stellt den nächsten vollen Wäschekorb ab: Teller und Tassen, schön altmodisch mit blauem Blümchenmotiv. Das frühere Reisebüro von Helmut Wulfhorst in Velbert-Neviges in der Straße im Orth wird in Kürze zum Eldorado für Trödelfans. Das Interesse ist schon jetzt riesig: Bereits vor der Eröffnung, geplant am Donnerstag, 29. Februar, gehen die ersten alten Schätzchen über den Ladentisch.