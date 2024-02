Velbert. Große Beute konnten die beiden Einbrecher in der Gaststätte allerdings nicht machen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen, 21. Februar, gegen 5 Uhr in Velbert an der Nordstraße eine Gaststätte eingebrochen. Die zwei Männer verschafften sich durch die Eingangstür Zutritt zur Gaststätte und durchsuchten den Kassenbereich gezielt nach Wertgegenständen.

Was sich in der Kasse befand

Da sich zu dem Zeitpunkt kein Bargeld in der Kasse befunden hatte, entfernten sich die Täter ohne Tatbeute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen