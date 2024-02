Velbert. Das Erzbistum Köln hat den Verzicht des Pfarrers angenommen. Die Velberter Pfarrgemeinde braucht nun einen neuen Leiter. Die Hintergründe.

Pfarrer Ulrich Herz hat seinen Verzicht auf das Amt als leitender Pfarrer in der Pfarrei St. Michael und Paulus in Velbert erklärt und um eine Versetzung in den Dienst als Pfarrvikar im Erzbistum Köln gebeten. Das teilte das Erzbistum jetzt mit. Ganz überraschend ist der Schritt des Velberter Pfarrers indes nicht und steht in Zusammenhang mit der Zusammenlegung von Gemeinden.