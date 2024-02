Velbert. Die Stadt Velbert hat für diese Woche wieder Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Hier stehen die Messgeräte.

Der kommunale Ordnungsdienst (KOD) führt auch in der kommenden Woche zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden wieder Geschwindigkeitskontrollen durch, wobei sie nur an Gefahrenstellen durchgeführt werden. Dazu zählen beispielsweise Straßenabschnitte vor Schulen und Kindertagesstätten, behördlich festgestellte Unfallhäufungsstellen und Straßen mit ständigen erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Kontrollen finden an den nachfolgend aufgeführten Stellen statt:

Montag, 26. Februar: Langenberg (Bökenbuschstraße, Bleibergstraße); Mitte (Langenberger Straße, Kastanienallee); Neviges (Nevigeser Straße, Siebeneicker Straße):

Dienstag: Langenberg (Nierenhofer Straße, Voßnacker Straße); Mitte (Steeger Straße, Herzogstraße); Neviges (Am Rosenhügel, Goethestraße).

Mittwoch: Langenberg (Bonsfelder Straße, Wodanstraße); Mitte (Am Lindenkamp, Mettmanner Straße); Neviges (Elsbeeker Straße, Hohenbruchstraße).

Donnerstag: Langenberg (Looker Straße, Hüserstraße), Mitte (Parkstraße, Zur Dalbeck); Neviges (Neustraße, Milchstraße).

Freitag: Langenberg (Frohnstraße, Kuhler Straße); Mitte (Langenhorster Straße, Hefeler Straße); Neviges (Kuhlendahler Straße, Kirchstraße).