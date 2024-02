Velbert. Schluss mit Schnäppchen: Der „Euroshop“ an der Friedrichstraße macht dicht. Wann dort letzter Verkaufstag ist und was Kunden geraten wird.

Deutschlandweit mehr als 350 Filialen hat Euroshop nach eigenen Angaben. Künftig ist es eine weniger. Denn die Filiale an der Friedrichstraße 169 in Velbert schließt. Das kündigen Plakate in den Schaufenstern an. Letzter Verkaufstag ist demnach der 23. März.

Im Jahr 2004 wurde der erste Euroshop in Bottrop eröffnet – damals als erster Anbieter mit einem Fixpreis-Sortiment am Markt. Das Unternehmen expandiert aktuell eigentlich, sucht beispielsweise laut Homepage aktuell nach einem Standort in Langenfeld. Warum die Filiale in Velbert-Mitte geschlossen werden soll, ist indes nicht bekannt.

Nächstgelegene „Euroshop“-Filialen in Ratingen und Mettmann

Kundinnen und Kunden rät das Unternehmen, in die umliegenden Filialen auszuweichen. Von Velbert aus sind die nächstgelegenen Shops in Mettmann (Mühlenstraße) und Ratingen (Bechemer Straße). Zusätzlich gibt es einen Online-Shop.