Neviges. Böse Überraschung in der Christlichen Gesamtschule Bleibergquelle in Velbert. Dreiste Einbrecher richten hohen Schaden an.

Dreister Einbruch in die Christliche Gesamtschule Bleibergquelle in Velbert. In der Zeit zwischen Montagabend, 19. Februar und Dienstagmorgen, 20. Februar, 6.40 Uhr brachen Einbrecher eine rückwärtig gelegene Tür auf und gelangten so in den Verwaltungstrakt der Schule. Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann auf Anfrage berichtet, sei der komplette Verwaltungstrakt durchsucht und zum Teil verwüstet worden.

Hoher Sachschaden bei Einbruch in Velberter Schule

Dabei seien Türen beschädigt worden, den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro. Bei ihrem dreisten Einbruch machten die Täter zudem Beute: Es verschwanden mehrere Computer sowie Bargeld. Bisher fehlt von den Tätern jede Spur. Zeugenhinweise an die Polizei in Velbert unter 02051 946 6110.