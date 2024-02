Neviges. Das beliebte Restaurant in Neviges ist ein Treffpunkt für alle im Viertel. Seniorin Ilse kam bis zu ihrem Tod oft zweimal am Tag.

Wissen, was es Neues gibt im Viertel. Wenn einem die Decke zu Hause auf den Kopf fällt, mal eben ein paar Straßen weiter um die Ecke gehen, bisschen quatschen: Denn irgendjemanden trifft man garantiert bei Petros, wie alle hier Gastwirt Petros Mourozidis freundschaftlich nennen. Sein Grill-Restaurant „Alexandros“ an der Hohenbruchstraße in Velbert-Neviges, das er seit 15 Jahren gemeinsam mit seiner Ehefrau Ludmilla führt, ist für viele im Siepen das zweite Wohnzimmer. Petros ist, wenn man so will, Velberts Grieche aus der TV-Kultserie „Lindenstraße“. Nur, dass Petros jünger ist als damals „Panaiotis Sarikakis“, und vielleicht ein bisschen hektischer. Aber gibt ja auch ordentlich zu tun im „Alexandros“, da muss man schon fix sein, um allen Gäste-Wünschen gerecht zu werden.