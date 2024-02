Velbert. Seit einem Monat irrt der rumänische Rüde zwischen Solingen, Wuppertal und Velbert umher. Wer ihn sieht, sollte ihn nicht einfangen.

Auf einem Spaziergang vor vier Wochen in Solingen läuft der kleine Mischlings-Hund auf einmal davon. Erst in einen Wald, dann verirrt er sich und gerät wohl in Panik.

Das vermutet Besitzerin Dana Cramer, die ihren Liebling seitdem vergeblich sucht. Über 800 Flyer hat sie schon aufgehängt, ist etlichen Spuren nachgegangen, doch jedes Mal, wenn ihr Hund gesichtet wurde, kam sie zu spät. Verzweifelt wendet sie sich nun an die WAZ. Mehrfach wurde der Hund in Velbert gesehen.

Hund bei Sichtung in Velbert nicht ansprechen

„Wenn Sie den Hund sehen, sprechen Sie ihn keinesfalls an oder versuchen ihn einzufangen, das macht ihm nur noch mehr Angst.“ Und so bittet sie: „Ignorieren sie ihn, tun Sie einfach so, als wenn Sie ihn gar nicht gesehen hätten und rufen sie schnell die Tierrettung an.“

Immer wieder wird der Rüde gesehen. Doch Einfangversuche sollten nicht unternommen werden. © Dana Cramer | Dana Cramer

Wer den Rüden gesehen hat, soll dann auch direkt angeben, in welche Richtung er gelaufen ist und welchen Eindruck der Hund gemacht hat, ob er panisch oder entspannt war. „Wir werden ihn nur mit einer Lebendfalle einfangen können“, ist sich die Besitzerin sicher. „Er hat wahrscheinlich in seiner Heimat viele schlechte Erfahrung mit Menschen gemacht, selbst mich würde er im Angstzustand nicht mehr erkennen, sondern vor mir weglaufen.“

Entlaufener Rüde ist zuletzt in Velbert gesichtet worden

Seit fünf Jahren hat sie den schwarzbraunen Hund, der etwa 40 Zentimer groß ist und einen „dackelförmigen“, also länglichen Körper hat. Zudem hat er keine Rute. Den Namen ihres Lieblings möchte sie nicht nennen, damit niemand ihn versehentlich rufen kann, wenn er gesichtet wird.

Zuletzt wurde der Hund, der viele Jahre auf der Straße in Rumänien lebte, an der Wülfrather Straße gesehen. Die Rufnummer der Dogman-Tierrettung lautet 0172 2164431. Die Retter sind rund um die Uhr erreichbar. Die weiteren Fotos im Artikel sind zwar in schlechter Qualität, entsprechen aber eher dem aktuellen Aussehen des stromernden Hundes.