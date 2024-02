Neviges. In einem Studio in Neviges gibt es Exklusives für Braut und Bräutigam. Die Inhaber entdeckten ihre Passion für Hochzeiten durch einen Irrtum.

Der erste Eindruck: Wow, ist das hier großzügig, ist das hell. „Ja, wir haben insgesamt 250 Quadratmeter. Das ist schön und praktisch, denn Bräute brauchen Platz“, sagt Bianka Frenzel. Zusammen mit ihrem Partner Daniel Müller führt sie das Brautmodengeschäft „Amorely“ in Velbert-Neviges. Denn Neviges hat nicht nur ein Hochzeitshaus, sondern auch ein besonderes Studio für Kleid und Anzug. Brautpaare aus ganz Deutschland, so Bianka Frenzel, kommen in das Studio an der Hohenbruchstraße im Siepen. Haute Couture mitten im Wohngebiet. „Letztens hatten wir eine Braut aus Konstanz, davor Kiel, Hamburg, Bayern“, zählt die 49-Jährige auf, die das Geschäftsmodell humorvoll so beschreibt. „Ich bin der Kopf, mein Partner hält den Kopf hin.“