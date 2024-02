Velbert. Das hätte schlimm ausgehen können: Die Steine trafen die Windschutzscheibe. Glücklicherweise wurde niemand im Fahrzeug verletzt.

Unbekannte haben am Samstagabend, 17. Februar, von einer Überführung mehrere Steine auf ein fahrendes Auto in Velbert geworfen. Die Frontscheibe des BMW wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Velberter war mit Kindern unterwegs

Gegen 18 Uhr fuhr ein 39-jähriger Velberter gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und seinen Kindern in einem 1er BMW die Oststraße in Richtung Schwanenstraße. Als er in Höhe der Stadtgalerie die Überführung des dortigen Parkhauses passierte, vernahm er mehrere laute Knallgeräusche. Er stellte anschließend frische Schäden auf der Windschutzscheibe fest, die augenscheinlich durch hinabgeworfene Steine entstanden waren.

Steinewerfer blieben unerkannt

Der Velberter alarmierte die Polizei, die die unbekannten Steinewerfer trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und schätzen den entstandenen Schaden auf circa 1000 Euro.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, jederzeit entgegen.