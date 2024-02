Velbert. In Velbert gibt es sogar einen eisernen Vorhang: Entdeckertour hinter die Kulissen des Forums ist nicht nur spannend für Technikfreaks.

Theatergänger, die sich „nur“ ein Bühnenstück anschauen möchten, oder Kabarett-Fans, die „bloß“ einen bissig-kritisch-ironischen Abend erleben wollen – tja, die ahnen ja gar nicht, was sie sonst noch im Forum Velbert alles nicht sehen und irgendwie auch verpassen. Nämlich das ganze Drumherum, was alles hinter den Kulissen passiert, um Aufführungen überhaupt möglich zu machen. Doch es gibt ja zum Kennenlernen die stets gut gebuchten, kostenlosen Führungen der „Velberter Kulturloewen“ durch das einerseits gute alte und andererseits doch so sehr veränderte neue Haus. Und in diesem Fall eben für vier Euro auch eine spezielle theatertechnische Version.