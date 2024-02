Velbert. Auf der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion stellen sich viele Unternehmen vor. Warum eine Ausbildung eine gute Alternative zum Studium ist.

„So geht das!“ Langsam faltet Michael Bartsch eine Pappe an den vorgestanzten Stellen. Er zeigt einer jungen Frau, wie aus einem flachen Bogen eine aufwändige Verpackung wird. In der Schlüsselregion gibt es nicht nur Berufe rund um die Verschlusstechnik, sondern auch ganz andere Ausbildungsmöglichkeiten wie eben zum Packmitteltechnologen. „Dieser Beruf ist nicht so bekannt“, räumt der Mustermacher für Verpackungen von der Velberter Firma van de Velde Packaging Niessen ein. Darum sind wir hier auf der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion, um uns vorzustellen. Die klassischen Schloss- und Beschlaghersteller sind im Übrigen auch unsere Kunden“, sagt er und zeigt auf die Kartons einer traditionsreichen Velberter Zylinderschlossfabrik. Daneben stehen Verkaufsverpackungen eines bekannten Keksherstellers: „Wir erfüllen alle Hygienestandards für die Lebensmittelindustrie.“