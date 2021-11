Arbeitsagentur bietet Online-Seminar zu Weiterbildungen an

Velbert. Wer sich beruflich weiterbilden möchte, aber nicht genau weiß, wie das geht, kann an einem kostenlosen Online-Seminar teilnehmen.

Die Arbeitsagentur Kreis Mettmann bietet ein kostenloses Online-Seminar an, in dem es um berufliche Weiterbildungen geht. Das Seminar findet am Mittwoch, 17. November um 17 Uhr statt. Es bietet Menschen, die arbeiten und sich weiterbilden möchten, Unterstützung bei der Suche nach einem passenden Qualifizierungsangebot.

„Wir starten mit einem hochinteressanten Vortrag von Dr. Basha Vicari vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung“, erklärt Ingrid Dönnebrink, stellvertretende Teamleiterin und Moderatorin des Online-Seminars. „Anschließend werden wir zeigen, wie Beschäftigte von einer durch die Arbeitsagentur finanzierten Qualifizierung profitieren können.“

Genau hier, so Ingrid Dönnebrink, biete die Online-Veranstaltung ganz konkret Hilfe an. „Wir sorgen für mehr Durchblick bei der Wahl und der Finanzierung der passenden Weiterbildung.“ In der Veranstaltung werden folgende Fragen beantwortet: Wer bietet neutrale Weiterbildungsberatung an? Wo finden Beschäftigte ausführliche Infos zu Weiterbildungen in ihrem Berufsfeld? Welche Arten der Weiterbildung gibt es und welche Perspektiven eröffnen sie? Und wie läuft die Finanzierung?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Online-Seminars profitieren zudem von einem persönlichen Erfahrungsbericht: Ein Absolvent einer durch die Arbeitsagentur finanzierten Qualifizierung wird sich zuschalten. Er erzählt, warum seine Weiterbildung der Startschuss für eine neue berufliche Entwicklung gewesen ist. Wer an der Online-Seminar teilnehmen möchte, kann sich unter Duesseldorf.Beratung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de anmelden und erhält dann den Einwahllink.

