April 2020: Keine Gottesdienste zu Ostern und Kurzarbeit

Die Coronapandemie hat die Stadt weiter fest im Griff. Die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns werden immer spürbarer.

Die Corona-Pandemie bestimmt auch im Monat April die Schlagzeilen in Velbert. 3000 Unternehmen im Bereich der Arbeitsagentur Mettmann haben Kurzarbeit angemeldet. Der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf Andreas Ehlert spricht von einem "Konjunkturabsturz nie dagewesenen Ausmaßes".

Trost in der Kirche

Viele Menschen suchen Trost in der Kirche, wie das Fürbittenbuch im Nevigeser Dom zeigt. Dabei wird es zum kommenden Osterfest keine Gottesdienst geben, die Kirchen öffnen aber für stille Gebete und das Anzünden von Kerzen. Die ev. Gemeinde in Neviges legt einen Ostergarten mit mehreren Stationen an. Vor den Supermärkten, die nur eine begrenzte Zahl an Kunden einlassen dürfen, bilden sich vor den Osterfeiertagen lange Schlangen. Weil die Restaurants nicht geöffnet haben, fürchten die Spargelbauern um ihren Absatz.

Weniger Einbrüche

Aber es gibt auch Erfreuliches. So ist wegen Corona - viele Menschen arbeiten nun tagsüber zuhause - die Zahl der Wohnungseinbrüche gesunken. Der Kreis bekommt ein Autokino, das der Betreiber des Mettmanner Kinos Thomas Rüttgers in Erkrath eröffnet. Die Nevigeser Firma Kreideweiss produziert nun Schutzschilde aus Plexiglas und die Velberter Musikschule bringt einen eigenen Song heraus: "Velbert im Herzen".

Wochenmärkte

Und was ist sonst noch passiert? Die Wochenmärkte wurden neu vergeben. Die Marktgilde bekommt sie alle. Nur für den Markt am Berg gab es einen Mitbewerber. Frank Peglau, der einen Teil der Märkte betrieben hatte, wollte nicht mehr.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Kein Platz in der Gesamtschule

Mehr Bewerber als Plätze hatten die beiden Velberter Gesamtschulen, 67 Absagen mussten erteilt werden. Weil es in den kommenden Schuljahren mehr Schüler geben wird, soll die Hauptschule erhalten bleiben und zu Schuljahr 2021/22 wieder Eingangsklassen bilden. Eigentlich war die Schule ein Auslaufmodell. Die Realschule wird auf drei Züge begrenzt. Und es soll eine weitere Grundschule neu gebaut werden auf dem Gelände der ehemaligen Pestalozzischule.

Endgültig Schluss

Die Firma Küpper wird nun endgültig abgewickelt. Die war mehrfach verkauft worden und mehrfach insolvent. Dagegen erfreulich: Sahlewohnen baut 140 neue Wohnungen auf dem ehemaligen Gewerbegebiet an der Sternbergstraße.

Vor 75 Jahren endete der 2. Weltkrieg, Amerikaner marschierten in Langenberg ein, nach einigen Scharmützeln war der Krieg zu Ende. Zeitzeugen erinnern sich. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.