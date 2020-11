Apothekerin rät: Schwarzbohne hilft gegen Corona-Blues

Keine Treffen mit Freunden, Kneipen und Kinos bleiben weiter dicht, ebenso Museen und Fitness-Studios. Dazu die Sorge, sich womöglich anzustecken – die Corona-Pandemie stellt die Menschen vor besondere Herausforderungen. Und das, wo der November manchen eh schon auf das Gemüt schlägt. „Der Novemberblues kommt vor allem durch den Lichtmangel“, sagt Martina Bellers, Apothekerin und Heilpraktikerin. Ohne Tageslicht produziere der Körper weniger Endorphine und schütte weniger von dem „Glücks- und Entspannungshormon“ Serotonin aus. Zum Glück gibt es ein paar Tricks und Kniffe, diesem „Glücklichmacher“ auf die Sprünge zu helfen.

An Vitamin D denken

Extrakte aus der Knospe der Silberlinde lösen Ängste und wirken gegen Unruhe und Schlafstörungen. Foto: Cornelia Fischer

Was immer gut sei: So viel wie möglich am Tag raus an die frische Luft. Auch könne es nicht schaden, beim Hausarzt seinen Vitamin D-Status messen zu lassen. Fehlt Vitamin D, das Sonnenvitamin, und man möchte deshalb zufüttern: Auf jeden Fall auf ein geeignetes Präparat achten und sich besser beraten lassen. Martina Bellers: „Sinnvoll ist eine Kombination mit Vitamin K2.“ Ganz wichtig, um sich ausgeglichener und einfach wohler zu fühlen sei der Eiweißbaustein Tryptophan, der mit der Nahrung aufgenommen wird. Tryptophan ist die Ausgangssubstanz für die Bildung des Neurotransmitters Serotonin . „Serotonin hat sehr vielfältige Aufgaben im Gehirn, vor allem auch im Darm. Das Gedächtnis und die Konzentration werden ebenso beeinflusst wie die Verdauung und der Hunger, besonders der Heißhunger.“

Bohne bremst Heißhunger-Attacken

Da der Körper Tryptophan nicht selbst herstellen kann, muss man ihm diesen Eiweißbaustein zuführen. Ein sehr guter Lieferant sei die afrikanische Schwarzbohne, auch Griffonia simplicifolia genannt. „Schwarzbohne enthält bis zu 20 Prozent 5-Hydroxytryptophan (5-HTP). Es handelt sich dabei um ein Zwischenprodukt der Aminosäure Tryptophan und um eine Rohmasse für den Botenstoff Serotonin“, erläutert Martina Bellers. Ein Defizit an Serotonin mache sich nicht nur durch traurige Stimmung, sondern auch durch Heißhungerattacken und generell unkontrolliertes Essen bemerkbar. Die afrikanische Schwarzbohne könne diesen Heißhunger eindämmen und so dazu beitragen, Übergewicht in den Griff zu bekommen.

Schokolade macht glücklich

Auch Bananen enthalten die Aminosäure 5-HTP, daraus baut der Körper das Glückshormon Serotonin. Foto: mylisa / Shutterstock .

Die „Wunderbohne“ verbessere aber nicht nur die Stimmung und kontrolliere den Appetit, sondern sorge auch für einen gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus. Denn 5-HTP, das die Bohne reichlich enthält, ist auch die Vorstufe des Schlafhormons Melatonin. Griffonia-Präparate sollten, das gilt für alle Heilpflanzen, nur nach fachgerechter, individueller Beratung eingenommen werden. Kleinere Mengen an 5-HTP sind auch in Lebensmitteln wie Bananen, Edamer und Emmentaler Käse, Sojabohnen, Weizenkeimen, Cashewnüssen und dunkler Schokolade enthalten. Der gern zitierte Spruch „Schokolade macht glücklich“ ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Aber bloß jetzt nicht zu laut jubeln. Denn das, so die Expertin für Naturheilkunde, gelte nur für Schokolade mit einem besonders hohen Kakaoanteil, also 80 bis 99 Prozent. Ein Geschmackserlebnis, das nicht sofort jeden vom Hocker haut, doch die Vorteile seien groß gegenüber einer „normalen“ Milchschokolade, die nur etwa 25 Prozent Kakaoanteil enthält und dafür umso mehr den Dickmacher Zucker.

Neben Lebensmitteln und Pflanzen, die Tryptophan enthalten, gibt es noch ein paar andere zuverlässige pflanzliche Helfer, um dem Corona-Blues die Stirn zu bieten. So hält Martina Bellers viel von Maca, einer Knolle aus dem Hochland Südamerikas. Maca wird in den oberen Höhenlagen der peruanischen Anden seit ungefähr 2000 Jahren angebaut und gilt dort als traditionelle Heilpflanze. „Maca ist ein idealer Begleiter, der uns helfen kann, Stress besser zu ertragen oder, noch besser, ihn gar nicht mehr als Stress wahrzunehmen. Maca macht uns gelassen, ruhig und heiter und hilft bei schwindender Leistungsfähigkeit.“

Kraft aus Knospen und Sprossen

Gute Versorgung mit B-Vitaminen Da 80 Prozent des Serotonins im Darm gebildet werden, sollte man auch immer den Darm pflegen, rät die Apothekerin. So aktiviere zum Beispiel Milchzucker die nützlichen Darmbakterien. Wichtig für die Psyche sei auch eine gute Versorgung mit B-Vitaminen , enthalten zum Beispiel in Hering, Lachs und Camembert. Generell solle man für eine ausgewogene, vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung sorgen.

Nicht nur Spaziergänge durch den Wald machen glücklich, Bäume seien auch wunderbare Heilpflanzen, so Martina Bellers. Dabei werden vorzugsweise Bestandteile aus Knospen und Sprossen verarbeitet. „Extrakte aus der Knospe der Silberlinde zum Beispiel beruhigen das Nervensystem und beeinflussen die Schlafqualität, sie helfen bei Unruhe und Stress.“ Über so genannte GABA-Rezeptoren wirke die Silberlinde angstlösend. Extrakte aus den Sprossen des Mammutbaumes dagegen helfen bei völliger Erschöpfung und starkem Energiemangel.

Als Stimmungsaufheller an trüben Tagen hat sich auch Johanniskraut bewährt. „Johanniskraut hat von allen Pflanzen die stärkste Beziehung zum Licht“, so Martina Bellers. Gerade jetzt, wo es früh dunkel werde und man sich viel in künstlich beleuchteten Räumen aufhalte, neige man schneller zu Traurigkeit und Trübsinn. „Hier wirkt Johanniskraut aufhellend.“ Was der Expertin wichtig ist: „Eine bedrückte Stimmung für ein bis zwei Wochen in der dunklen Jahreszeit ist kein Grund zur Besorgnis. Kommt es aber zu einer länger andauernden depressiven Phase mit Schlafstörungen und tiefgreifender Hoffnungslosigkeit, die den Alltag schwer beeinträchtigen, sollte man einen Arzt oder Therapeuten aufsuchen.“