Apotheke in Velbert unter neuer Leitung: Das ändert sich

Neviges Die Sonnen-Apotheke in der Fußgängerzone von Velbert-Neviges hat eine neue Inhaberin. Vieles bleibt beim Alten, manches ändert sich.

Die Sonnen-Apotheke in der Fußgängerzone von Neviges hat eine neue Inhaberin: Viele Stammkunden kennen bereits Nouras Tawakol-Youssef (43), die Nachfolgerin von Martina Bellers, die nach 35 Jahren mit einem lachenden und einem weinenden Auge „Tschüss“ sagt. Ja, sie sei schon wehmütig, sagt die 63-Jährige, schließlich habe sie ihre Sonnen-Apotheke 35 Jahre lang mit großer Begeisterung und viel Herzblut geführt. „Die Beratung der Kunden, die Heilkunde, das hat mir all die Jahre unheimlich viel Spaß gemacht“, sagt die engagierte Pharmazeutin, die die Apotheke einst von ihrer Schwiegermutter übernommen hatte. „Aber jetzt ist einfach ein guter Zeitpunkt, zu gehen. Um das zu tun, was ich so gerne mache, nämlich mich intensiv der Heilkunde zu widmen.“

Martina Bellers sagt nach 35 „Tschüss“. Sie hat die Velberter Sonnen-Apotheke 35 Jahre geführt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Apothekerin in Velbert sagt „Tschüss“ nach 35 Jahren

Denn Martina Bellers ist nicht nur Apothekerin, sondern auch Heilpraktikerin. Und für diese Tätigkeit habe sie jetzt mehr Zeit, auch mehr Zeit für Vorträge zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit. „Ich fühle mich ja noch fit, jetzt habe ich noch die Kraft, etwas Neues zu machen.“ Wer Martina Bellers kennt, der weiß: Die Hände in den Schoß zu legen, das kommt für sie nicht Frage. Aber jetzt wird erstmal in Ruhe entspannt: „Ich hatte im letzten Jahr gerade mal zweieinhalb Wochen Urlaub, das ist einfach zu wenig.“

Einzige Apotheke im Herzen von Neviges

Froh und erleichtert sei sie, dass es weitergeht mit der Sonnen-Apotheke. Denn es gibt in Neviges in der Goethestraße zwar die „Apotheke im Siepen“ und in Tönisheide die „Marien-Apotheke“. Doch nach der Schließung der Schwanen-Apotheke Ende 2021, die Ehemann Thomas gehörte, ist die Sonnen-Apotheke die einzige im Herzen von Neviges.

Die neue Inhaberin ist keine Unbekannte

Und hier freut sich jetzt die neue Inhaberin Nouras Tawakol-Youssef voller Tatendrang darauf, für ihre Kunden da zu sein. Präventiv zu beraten, dass sie gesund bleiben, zu helfen, wenn sie krank geworden sind. „Viele Stammkunden kenne ich ja schon“, sagt die 43-jährige dreifache Mutter, die bereits seit Februar als angestellte Apothekerin hier arbeitete und die gute Arbeitsatmosphäre im Team zu schätzen weiß. Vieles werde so bleiben wie bisher, die Beratung, das persönliche Gespräch. Doch während es bisher auf der Homepage heißt, die Sonnen-Apotheke sei spezialisiert auf „Homöopathie, homöopathische Komplexmittel, Anthroposophie, alternative Darmsanierung und mikrobiologische Therapie“, will sie den Schwerpunkt nicht allein auf Naturheilmedizin und Homöopathie legen.

Die Sonnen-Apotheke in der Fußgängerzone ist die einzige im Herzen von Neviges. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Naturheilkunde ist nicht der einzige Schwerpunkt

Pflanzliche Heilmittel werde es nach wie vor geben und könnten auf Wunsch natürlich auch bestellt werden, versichert Nouras Tawakol-Youssef, doch werde man jetzt „mehr Vielfalt“ aus dem Bereich der Schulmedizin anbieten. Dabei wolle sie die Naturheilkunde keineswegs aus den Augen verlieren, nur sei es eben nicht der einzige Schwerpunkt. „Ich bin keine Heilpraktikerin, aber das muss ja auch eine Apothekerin nicht sein“, sagt Nouras Tawakol-Youssef, die in Ägypten geboren ist, seit 2006 in Deutschland lebt, ihre Approbation in Frankfurt erlangt hat und mit der Familie in Solingen lebt. Dass ihre älteste Tochter Salma (19) – Sohn Adam ist zwölf, Tochter Layla zehn Jahre alt – die Familientradition weiterpflegt und in Düsseldorf Pharmazie studiert, freut das Ehepaar. Denn auch Ehemann Dr. Ahmed Youssef ist Pharmazeut, hat in München promoviert.

Die Liebe zur Pharmazie liegt in der Familie

„Ich bin seit 2009 in der Pharmaindustrie tätig und unterstütze meine Frau ein wenig in meiner Freizeit“, sagt der 50-Jährige und fügt gleich lachend hinzu: „Aber ich werde hier nicht in der Apotheke stehen.“ Die Liebe zur Pharmazie liegt in der Familie, so habe sein inzwischen verstorbener Vater in Ägypten lange Jahre als Professor für pharmazeutische Technologie an der Universität Tanta gelehrt.

In Neviges endet eine Ära

So wird in der Sonnen-Apotheke einerseits ein Stück Familiengeschichte weitergeführt, für die Familie Bellers endete andererseits mit dem Verkauf eine Jahrhunderte alte Tradition. Denn die Apothekerdynastie schrieb hier auch ein Stück Stadtgeschichte: Thomas Bellers, der Ehemann der früheren Inhaberin Martina Bellers, war in Neviges bis zur Schließung der Schwanen-Apotheke in Neviges Apotheker in fünfter Generation: Bereits im Jahr 1865 erteilte der preußische König Wilhelm seinem Ur-Urgroßvater die Konzession, eine Apotheke zu führen. Sie lag damals gegenüber des Portals der Pfarrkirche, hier ist jetzt das Imbiss-Restaurant „Mek‘s Pizza“. 1896 zog die Apotheke dann in das hochherrschaftliche Haus Elberfelder Straße 56, gegenüber der heutigen Sonnen-Apotheke.

Die hatte Helga Bellers, die Mutter von Thomas Bellers, im Jahr 1957 eröffnet, kurz nachdem die Niederlassungsfreiheit für Apotheken in Kraft trat und somit eine zweite Apotheke eröffnet werden konnte. Denn die Schwanen-Apotheke an der Schulstraße (später umbenannt in Orth) gab es da ja auch schon. Am 2. Juli 1988 übernahm dann Martina Bellers die Sonnen-Apotheke von ihrer Schwiegermutter.

Entspannung bei Spaziergängen mit „Zultan“

Eine Ära endet, Neues beginnt. Im Moment sei alles noch „sehr stressig“, sagt die neue Inhaberin Nouras Tawakol-Youssef, strahlt aber dabei übers ganze Gesicht. Und hofft, auch in Zukunft Zeit für das zu haben, was ihr wichtig ist. In erster Linie natürlich die Familie, die drei Kinder. Und dann ist da noch Dalmatiner Zultan. „Mein Mann macht ja viel Sport, für mich sind eher gemeinsame Spaziergänge mit unserem Hund sehr entspannend.“

>>>Öffnungszeiten bleiben bestehen

Sonnen-Apotheke, Elberfelder Straße 55 in Neviges. Geöffnet: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr. Mittwoch und Samstag von 8.30 bis 13 Uhr. Tel 02053 7360.

Wer Kontakt zur Heilpraktiker-Praxis von Martina Bellers aufnehmen will: Die Homepage ist gehackt worden und daher zurzeit nicht verfügbar. Bei Interesse gibt es Auskunft in der Sonnen-Apotheke.

