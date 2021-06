Anwohner stimmen für Beibehaltung von Tempo 30

Velbert. Die Stadt hat die Bewohner von zwei Wohngebieten gefragt, ob sie sich eine verkehrsberuhigte Zone wünschen. Das Ergebnis ist eindeutig.

Die Tempo-30-Regelung in der Straße Am Hackland sowie in den Straßen rund um den Höhenweg im Langenhorst bleibt weiterhin bestehen. Dies hat der Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich beschlossen.

Großangelegte Befragung

Die Stadt Velbert hatte zuvor die Anwohnerinnen und Anwohner dazu befragt, ob sie möchten, dass die Straßen, in denen sie wohnen, in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt werden. In beiden Bereichen haben sich die Befragten mehrheitlich dafür ausgesprochen, die aktuell gültige Tempo-30-Regelung beizubehalten. Am Hackland entfielen 62,7 Prozent der gültigen Stimmen auf eine Beibehaltung. Im Langenhorst ging es konkret um die Straßen Höhenweg, Am Oveskamp, An der Tenne, Brandenbusch sowie den östlichen Teil der Straße Hinterm Berg. Hier stimmten 57,1 Prozent für die bestehende Regelung.

Große Beteiligung an der Abstimmung

Angesichts dieser eindeutigen Ergebnisse, haben sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, bei denen die endgültige Entscheidung in der Sache lag, mehrheitlich den Abstimmungsergebnissen der Anliegerinnen und Anlieger angeschlossen und die Beibehaltung der aktuellen Tempo-30-Regelung in beiden Bereichen beschlossen. An der Abstimmung hatten sich 92 bzw 74,1 Prozent der Anwohner beteiligt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert