Anträge zielen auf eine bessere ÖPNV-Anbindung von Velbert

Im Rat und seinen Ausschüssen gibt es wesentlich öfter einstimmige Entscheidungen oder zumindest Beschlüsse mit glasklarer Mehrheit, als gemeinhin angenommen wird. Das war auch jetzt wieder bei einem ganzen Packen von Anträgen bzw. Prüfanträgen der Fall. Darin ein häufig wiederkehrendes Thema: der ÖPNV und die Anbindung Velberts an die Außenwelt.

Keine Frequenzmessungen in Neviges

Soviel vorweg: Die beiden Anträge der Piraten wurden am Dienstagabend in der letzten Ratssitzung anno 2019 jeweils von einer großen Mehrheit abgeschmettert. Das gilt für eine angestrebte Änderung der Kooperationsvereinbarung mit der „Schlüsselregion“ mit der Stoßrichtung, diesem Verein nicht mehr unentgeltlich Personal zu überlassen. Zudem wird es in der Nevigeser Innenstadt keine Passanten-Frequenzmessungen geben, so wie es in Velbert-Mitte gemacht worden ist.

Den Fernbahnhof am Flughafen berücksichtigen

Der Panorama-Radweg geht bekanntlich über eine ehemalige Bahntrasse. Er ist beliebt – und er soll erhalten bleiben. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Von Erfolg gekrönt waren hingegen die Vorstöße der CDU-Fraktion. So soll u. a. die Verwaltung kurzfristig Umsetzungspläne für einen Schnellbus von Velbert-Mitte nach Düsseldorf entwickeln und mit den beteiligten Städten abstimmen. Ausdrücklich vor Fertigstellung des A 44-Lückenschlusses und unter Einbeziehung des Fernbahnhofs Düsseldorf-Flughafen. Zweitens sollen ein lokaler, an die Empfehlungen des NRW-Katalogs für Umweltdelikte angepasster Bußgeldkatalog aufgelegt und etwaige Mehreinnahmen für Umweltschutz und Sauberkeit vor Ort ausgegeben werden. Zudem sollen – befristet auf drei Jahre – E-Autos von Park-Gebühren verschont werden. Sie dürfen jedoch nicht beliebig lange parken.

Taktänderung für den 649er angestrebt

Die zweitgrößte Fraktion, die SPD, brachte erfolgreich ihr Paket an Prüfanträgen durch. Dazu gehören eine Anbindung des Wohngebietes Pöthen an den ÖPNV und montags bis freitags ein Viertelstunden-Takt für die Linie 649 in den verkehrsreichen Zeiten; die Taktänderung soll möglichst zum Fahrplanwechsel Ende Mai/Anfang Juni 2020 in Kraft treten. Begriffe aus längst vergangenen Jahren wie „Niederbergbahn“ und Circle-Line“ tauchten in der Sitzung beim Austausch über den mit Abstand weitreichendsten, dritten Punkt auf. Dabei geht es um eine Stadtbahnstrecke für den Raum Niederberg vor allem für berufstätige Pendler. Von Mettmann-Stadtwald über Wülfrath, Tönisheide, Velbert-Mitte, Heiligenhaus bis zur Stadtbahn Ratingen – Düsseldorf. Das Ganze ausdrücklich unter Beibehaltung des Panorama-Radweges. Viertens soll eine Anbindung der Schnellbus-Linie SB 66 an den S- und den Schwebebahn-Bahnhof Wuppertal geprüft und auch untersucht werden, ob diese Linie in Vohwinkel statt am Hauptbahnhof Wuppertal enden kann.

Schublade mit Prüfanträgen müsste schon voll sein

Der Rat hat für dieses Jahr seine Arbeit erledigt. Er kommt erst wieder im ersten Quartal 2020 zusammen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services/Archiv

August-Friedrich Tonscheid (Velbert anders) meldete nicht nur inhaltliche Bedenken an, sondern mahnte angesichts der Menge an Prüfanträgen und des damit verbundenen Aufwandes zur Zurückhaltung. Die Verwaltung müsste vor lauter Anträgen eigentlich mittlerweile die entsprechende Schublade gar nicht mehr zu bekommen, meinte er. „Wir sollten die Verwaltung nicht überfordern“, versuchte auch Manfred Bolz (CDU) zu bremsen.

200.000 Euro mehr für die VGV

Auf Betreiben der Sozialdemokraten wird darüber hinaus zwecks kurzfristiger ÖPNV-Verbesserungen die Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert (VGV) um 200.000 Euro erhöht. Zudem dringt der Rat per Resolution an die Adressen des VRR und der Firma Abellio darauf, dass die S 9 nicht wegen fehlender Lokführer voraussichtlich bis Mai 2020 lediglich ab/bis Vohwinkel verkehrt.

Der neue Haushalt für das Jahr 2020 ist unter Dach und Fach

Gut zweieinhalb Monate, nachdem Bürgermeister Dirk Lukrafka und Stadtkämmerer Christoph Peitz den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr vorgelegt haben, ist jetzt Velberts Etat für 2020 unter Dach und Fach. Die Abstimmung im Rat ergab am Dienstagabend eine klare befürwortende Mehrheit. Dafür sorgten die Fraktionen von CDU, SPD, Velbert anders und UVB. Ablehnend votierten hingegen Grüne, FDP, Linke und Piraten sowie Hans-Dieter Schneider (fraktionslos). 41 zu 15, keine Enthaltungen, ergab die Auszählung.

Die acht Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden drehten sich wiederholt um Themen wie Kitas, Schulen samt ihrer Ausstattung, Digitalisierung, ÖPNV, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und wichtige lokale Projekte wie Schloss, Museum und Bürgerforum. Unverändert weit auseinander sind die Positionen beim Projekt „Gewerbegebiet Große Feld“. Aufsichtsbehörde in Sachen Finanzplanung ist weiterhin die Bezirksregierung Düsseldorf.

Auszüge sind eher untauglich, dem jeweiligen Inhalt und Gehalt der Reden gerecht zu werden. Deshalb sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass z. B. die Beiträge von Manfred Bolz (CDU), Esther Kanschat (Bündnis 90/Die Grünen) und Dirk aus dem Siepen (UVB) sozusagen postwendend online auf der Homepage ihrer jeweiligen Partei bzw. Wählergemeinschaft verfügbar waren. Sobald alle Haushaltsreden im Rathaus vorliegen, wird die Pressestelle sie auf der Homepage der Stadt Velbert unter „Aktuelles, Haushaltsplanentwurf“ komplett online stellen. Das wird allerdings voraussichtlich noch einige Tage dauern.