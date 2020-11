Anti-Corona-Demo: Geldbuße für Velberter Versammlungsleiter

Wuppertal/Velbert. Weil der Richter in dem Geschehen keine Demonstration sondern nur eine Menschenansammlung sah, kam der Angeklagte mit der Geldbuße davon.

Glimpfliches Ende im Strafprozess gegen einen angeklagten Velberter Unternehmer (55) als Leiter einer sogenannten Corona-Leugner-Demonstration. Für ein Geschehen nach der von ihm organisierten Kundgebung am 23. Mai 2020 in Wuppertal braucht er nur 200 Euro Geldbuße zu zahlen. Grund ist die Teilnahme an einer Menschenansammlung – eine Ordnungswidrigkeit.

Er war nur Teil der Menge

Zur Überzeugung des Gerichts hat er keinen Demonstrations-Umzug abgehalten, den die Polizei zuvor verboten hatte. Das wäre eine Straftat und so hatte ursprünglich die Anklage gelautet. Fazit des Richters: „Er war Teil der Menge, aber eine tragende Rolle darin ist ihm nicht sicher nachzuweisen.“

„Von Berufsverbot betroffen“

Das Geschehen in Wuppertal-Elberfeld stieß regional auf Aufmerksamkeit. Der Angeklagte hatte die Versammlung „Für die Freiheit, gegen Impfzwang und Corona-Lüge“ angemeldet. Er sei empört, sagte der Mann vor Gericht: „Ich habe das Recht, als Bürger, der von dieser Regierung ruiniert worden ist, meine Meinung auf einer Demonstration zu sagen!“ Er sehe sich von einem „Berufsverbot“ betroffen, weil er in seinen Geschäften die Vorschriften nicht erfüllen könne.

„Völlig überfordert“

Laut Einsatzleiter der Polizei war der Mann völlig überfordert von den Demonstrations-Auflagen, die er zu erfüllen hatte. Er soll den Versammlungsplatz mit 290 Punkten für die Teilnehmenden markiert haben - allerdings falsch. Den entsprechenden Behördenbescheid habe er nicht bei sich gehabt. Schließlich löste die Polizei die Kundgebung von etwa 100 Personen auf.

Personalien kontrolliert

Der Prozess drehte sich um das Geschehen anschließend. Eine Gruppe habe sich trotz Verbots vor einem Ecklokal getroffen, der Angeklagte darin. Die Beamten kontrollierten die Personalien. Ob der Mann dort eine weitere Rede gehalten hat oder nicht – darüber gingen die Zeugenaussagen auseinander. Letztlich lasse sich darauf keine Verurteilung stützen, stellte der Richter fest. Die Geldbuße entspreche den Vorgaben im Bußgeldkatalog.D er Angeklagte schwieg dazu – anscheinend völlig überrascht vom milden Ergebnis. Er kann Rechtsmittel einlegen. Die Staatsanwaltschaft ebenso. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.