Viel Spaß hatten die Teilnehmer der ersten Festivalakademie in Velbert-Langenberg im Frühjahr 2019. Und gelernt haben die jungen Musiker eine ganze Menge.

Langenberg. Im Vorfeld des nächsten Langenberg Festivals steht die Akademie auf dem Programm. Das Angebot richtet sich an aufstrebende Nachwuchsmusiker.

Anmeldung für Festivalakademie Velbert-Langenberg endet

Ein Streichquartett auf der Wiese im Schatten des Baumes, es erklingt ein Mozart-Quartett und zwischen den Füßen der Spieler scharren freilaufende Hühner – so idyllisch geht es bei den Kursen der im letzten Jahr gegründeten Akademie des Langenberg-Festivals zu.

Die renommierte Geigerin Nina Reddig hat in ihrer Wahlheimat bereits 2015 ein kleines aber feines Kammermusikfestival ins Leben gerufen, das nicht nur regelmäßig mit großen Namen wie Nils Mönkemeier, dem Signum-Quartett oder dem Schauspieler Michael Mendl aufwarten kann, sondern insbesondere auch mit dem tiefen Ausloten künstlerischer Fragestellungen über Gattungsgrenzen hinweg eine eigene Handschrift aufweist.

Eine nachhaltige musikalisch-künstlerische Entdeckungsreise

Die Festivalakademie in Velbert-Langenberg richtet sich an jugendliche und junge erwachsene Musiker. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Intensität dieser sehr vertieften künstlerischen Auseinandersetzung weiterzugeben und auf eine nachhaltige musikalisch-künstlerische Entdeckungsreise zu gehen, ist auch das Anliegen der in diesem Rahmen im letzten Jahr gegründeten Akademie, die nach einem sehr erfolgreichen Start 2020 in die zweite Runde geht.

Nina Reddig und der Co-Leiter der Akademie, Johannes Gehring, haben dafür ein Konzept entwickelt, das sich mit mehrtägigen Intensivkursen an drei verschiedene Zielgruppen richtet. Kursort ist der idyllisch und ruhig zwischen ökologisch bewirtschafteten Feldern gelegene Hof Fahrenscheidt.

Jugendliche und junge Erwachsene sind angesprochen

Das Seminar „Facetten des Musizierens“ richtet sich an jugendliche und junge erwachsene Streicher und bietet die einmalige Möglichkeit, kammermusikalische Höhenluft zu schnuppern und die eigenen Fähigkeiten in verschiedenen Rollen zu reflektieren und weiter zu entwickeln.

Bewusst ist das Seminar dabei sowohl für eingespielte Ensembles als auch für an Kammermusik interessierte Einzelspieler offen gehalten. Das gemeinsame Erleben von Musik in all seinen Facetten steht im Vordergrund.

Auch andere Kompetenzen werden geschult

Gemeinsam mit den Dozenten Nina Reddig und Johannes Gehring werden nicht nur – wie bei einem klassischen Meisterkurs – die vorbereiteten Werke vertiefend ausgearbeitet, sondern darüber hinaus auch für die Spieler neue Kammermusikwerke erarbeitet und das Blattspielen trainiert.

Dabei wird auch mit den Dozenten gemeinsam musiziert. Den fortgeschrittenen Spielern fallen hierbei Führungsaufgaben zu, so dass auch an den individuellen musikalischen und sozialen Kompetenzen gearbeitet werden kann. Selbstverständlich stehen die Dozenten aber auch für individuelle Hilfestellungen und Einzelunterrichts-Einheiten zur Verfügung.

Anmeldeschluss ist der 9. Februar

Velbert Kontakt zur Akademie Wer sich zur Festivalakademie anmelden möchte, kann sich per e-Mail an Co-Leiter Johannes Gehring wenden: festivalbuero79@web.de. Teilnehmer der Akademie haben die Möglichkeit, sich öffentlich zu präsentieren und erhalten freien Eintritt zu den Konzerten des Langenberg Festivals. Kooperationspartner sind WDR3, die GWK Münster, die Dörken-Stiftung Herdecke und der Deutsche Musikrat. Ausgewählte Teilnehmer werden an Konzertveranstalter vermittelt.

Neben allem Musizieren wird es die Möglichkeit geben, sich beim gemeinsamen Kochen oder am Lagerfeuer auf dem Hof Fahrenscheidt näher kennen zu lernen. Nach dem sehr erfolgreichen Start im letzten Jahr wird dieses Angebot 2020 auf gleich zwei Seminare vom 11. bis 14. April sowie vom 30. April bis zum 3. Mai ausgedehnt, die sowohl einzeln, also auch bei ermäßigter Teilnahmegebühr kombiniert besucht werden können. Anmeldeschluss für beide Seminare ist der 9. Februar.

Weitere Informationen und die jeweils aktuellen Ausschreibungen finden sich auf: www.langenberg-festival.de unter dem Stichwort „Akademie“.